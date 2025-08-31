Tekma resnice za Dončića in druščino

Manj kot dan po drugem neuspehu na evropskem košarkarskem prvenstvu v Katovicah, bodo slovenski košarkarji znova stopili na parket. Ob 14. uri jih čakajo belgijski košarkarji proti katerem si naši fantje enostavno ne smejo privoščiti spodrsljaja, če želijo ostati v igri za napredovanje v izločilne dvoboje.

Eurobasket, peti dan:

Sobota, 31. avgust:

Slovenci so na uvodnih dveh tekmah skupine D prikazali srčno igro, a so proti Poljski in predvsem Franciji doživeli boleč poraz. Belgijci pa so po visokem porazu proti Franciji hitro našli pravo formo in proti Islandiji dosegli pomembno zmago.

Zmaga je nujna

Zmaga proti Belgiji je nujna, če želi Slovenija poseči vsaj po tretjem mestu v skupini in se v osmini finala v Rigi srečati z drugo najboljšo reprezentanco iz skupine C. Tam bi se pomerili z eno izmed reprezentanc skupine C v kateri igrajo Grčija, Italija, Španija, Gruzija, Bosna in Hercegovina ter Ciper.

"Cilj je jasen, uvrstitev v izločilne boje." Foto: Guliverimage

Luka Dončić: Cilj je jasen

"Naša naloga je, da se borimo od prve do zadnje sekunde. Cilj je jasen, uvrstitev v izločilne boje," je pred pomembno tekmo povedal Luka Dončić, eden najboljših košarkarjev na svetu. "Ta tekma je za nas kot finale. Vse bomo dali na parketu, saj šteje samo zmaga," pa je povedal Klemen Prepelič. Slovence v nadaljevanju skupinskega dela v torek čaka tekma proti Islandiji v torek, v četrtek pa bodo igrali še proti Izraelu. A najprej je treba premagati Belgijo.

V skupini D bodo Francozi ob 17. uri igrali proti Izraelu, Poljska pa bo ob 20.30 igrala proti Islandiji.

Grčija lovi tretjo zaporedno zmago

V skupini C bo Grčija, vodilna v tej skupini, igrala proti Gruziji. Obe ekipi slovita po zelo fizični igri in trdni obrambi, zato lahko pričakujemo fizičen dvoboj. Bosna in Hercegovina bo po slabšem nastopu proti Španiji gotovo poskušala odgovoriti z bolj čvrsto obrambo. Tokrat jih čakajo Italijani. Obe ekipi imata na svojem računu eno zmago in en poraz.

Lestvice: