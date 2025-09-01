Obeta se norišnica, k Šešku prihaja slovito ime!

Danes je v največjih nogometnih državah zadnji dan poletnega prestopnega roka. Na tržnici bo pestro in dramatično, večmilijonski zneski bodo švigali na vse strani, pod največje prestope pa se bodo podpisovali zlasti bogati angleški klubi. Obeta se kopica atraktivnih poslov. Ponoči je postalo jasno, da bo Liverpool pripeljal Alexandra Isaka (Newcastle) za 150 milijonov evrov, kar je tretji najvišji prestop vseh časov, ogromno pa se dogaja tudi na Old Traffordu. Benjamin Šeško bo očitno dobil še enega zvezdniškega soigralca. Dogajanje bomo pospremili v živo.

V večini evropskih držav, tudi petih najmočnejših (Anglija, Francija, Italija, Nemčija in Španija), bodo lahko klubi sklepali dogovore o prihodu/nakupu novih igralcev le še danes. V Sloveniji bodo lahko klubi dejavni še teden dni, vse do 8. septembra.

Liverpool podrl britanski rekord!

Zadnji dan prestopnega roka v najmočnejših ligah na svetu bo kot kaže zanimiv do zadnje sekunde. Kopica velikanov išče še zadnje možnosti, kako okrepiti kader ali pa zaslužiti s prodajo igralcev.

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.



Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.



It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Omenja se ogromno imen, največ oči pa je uprtih na Anfield, kjer je angleški prvak Liverpool okrepil svoj napad z Alexandrom Isakom. Šved, ki je izrazil željo, da bi nadaljeval kariero v Liverpoolu in se pred začetkom sezone sploh ni pripravljal s srakami, bo očitno vendarle zapustil Newcastle. Ponudba Liverpoola, ki je za Isaka ponudil kar 150 milijonov evrov, je bila za vodilne v Newcastlu očitno zadovoljiva.

Nick Woltemade je bil tudi poletna đelja Bayerna, a se je nato preselil na sever Anglije. Foto: Reuters

Rdeči, ki so v tem poletnem prestopnem roku že poskrbeli za dva najvišja prestopa, po tragični nesreči pa ostali tudi brez pokojnega Dioga Jote, so tako poskrbeli za tretji najvišji prestop vseh časov. Višjega sta imela le Neymar (222 milijonov evrov, ki jih je PSG plačal Barceloni) in Kylian Mbappe (180 milijonov evrov, ki jih je PSG plačal Monacu).

Od Benjamina Šeška do Lare Prašnikar

Lara Prašnikar se je iz Nemčije odpravila v ZDA. Foto: Ana Kovač To nogometno poletje je poskrbelo za številne mejnike slovenskega nogometa. Benjamin Šeško se je po dolgi in razburljivi sagi odločil za sklenitev sodelovanja z Manchester Unitedom, ki ga je kupil za 76,5 milijonov evrov, skupen zaslužek Leipziga pa lahko z bonusi zraste na 85 milijonov. To je nov slovenski rekord, visoko na lestvici se je uvrstil tudi Jaka Bijol (18 milijonov), ki se je iz Udineseja preselil k Leeds Unitedu.

Padel je tudi (izenačen) najvišji prestop iz 1. SNL, saj je Olimpija ob prodaji Avstrijca Raula Florucza k belgijskemu Unionu zaslužila pet milijonov evrov, nenazadnje pa je mejnike premikala tudi 27-letna Lara Prašnikar.

Signed, sealed, delivered: she’s royal 👑



Welcome to the team, Lara Prašnikar! — Utah Royals FC (@UtahRoyalsFC) August 31, 2025

Slovenska nogometna reprezentantka se je že preselila v ZDA, kjer bo nadaljevala kariero za Utah Rapids, ameriški klub pa naj bi Frankfurtu plačal kar 550 tisoč evrov odškodnine, kar je največji znesek, kdajkoli plačan nemškemu ženskemu klubu.

Največji letošnji poletni nogometni prestopi:

Nogometaš Prejšnji klub Novi klub Odškodnina Florian Wirtz (Nem) Bayer Leverkusen (Nem) Liverpool (Ang) 125 Hugo Ekitike (Fra) Eintracht Frankfurt (Nem) Liverpool (Ang) 95 Nick Woltemade (Nem) Stuttgart (Nem) Newcastle (Ang) 85 Benjamin Šeško (Slo) RB Leipzig (Nem) Manchester United (Ang) 76,5 Victor Osimhen (Nig) Napoli (Ita) Galatasaray (Tur) 75 Bryan Mbeumo (Kam) Brentford (Ang) Manchester United (Ang) 75 Matheus Cunha (Bra) Wolverhampton (Ang) Manchester United (Ang) 74,2 Martin Zubimendi (Špa) Real Sociedad (Špa) Arsenal (Ang) 70 Luis Diaz (Kol) Liverpool (Ang) Bayern München (Nem) 70 Eberechi Eze (Ang) Crystal Palace (Ang) Arsenal (Ang) 69,3

Vir: Transfermarkt

Angleži osiromašili nemško bundesligo

Florian Wirtz je za zdaj najdražji poletni novinec. Foto: Reuters Angleški klubi, ki imajo zaradi bogatih zaslužkov z naslova prodaje televizijskih pravic ogromne proračune in si lahko privoščijo zelo drage okrepitve, so tudi v tem prestopnem roku poskrbeli za največje prestope. Zapravili so že ogromno, pri največjih štirih nakupih, med njimi je tudi Slovenec Benjamin Šeško, pa so vselej osiromašili nemško bundesligo. Najdražje štiri igralce so pripeljali iz Nemčije, največ denarja je za nakup Floriana Wirtza (125 milijonov evrov), kar je nov britanski rekord, ki pa bi ga lahko Alexander Isak danes porušil, vložil Liverpool.

Rdeči so iz bundeslige pripeljali tudi Huga Ekitikeja (95), Newcastle pa Nicka Woltemadeja (85). Nato pa je na vrsti še Šeško. Deset največjih letošnjih poletnih prestopov zaključuje Eberechi Eze, povratnik k Arsenalu (69,3).

Zadnji dan prestopnega roka v najmočnejših nogometnih državah bi tako lahko postregel z odmevnimi posli. Liverpool si ne želi le Isaka, ampak tudi branilca Crystal Palaca Marca Guehija. Če bi dobili še kapetana londonske ekipe, ki je v prejšnji sezoni osvojila pokal FA, bi morda Joe Gomez zapustil Anfield in se preselil k Milanu.

Man Utd vabi med vratnici Argentinca

Emiliano Martinez se je izkazal zlasti na SP 2022, kjer je Argentini pomagal do svetovnega naslova in bil izbran za najboljšega vratarja tekmovanja. Foto: Reuters Novo okrepitev pa načrtujejo tudi na Old Traffordu. Manchester United ni zadovoljen z obrambami Andreja Onane, tako da bi lahko Kamerunec zamenjal klubsko okolje. Rdeči vragi želijo pripeljati Emiliana Martineza iz Aston Ville. Argentinec velja za enega najboljših, a tudi kontroverznih vratarjev.

Leta 2022 je tako prejel zlato rokavico na svetovnem prvenstvu v Katarju, kjer je pomagal gavčem do naslova. Zdaj bi lahko postal soigralec Benjamina Šeška. Ponavadi zelo dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano sporoča, kako je Martinez, ki na zadnji prvenstveni tekmi za Aston Villo sploh ni kandidiral za tekmo, že sprejel oseben dogovor z Unitedom.

Aston Villa bi lahko na izpraznjeno mesto med vratnicama pripeljala Senneja Lammensa (Royal Antwerp), za katerega se zanima tudi Galatasaray. Velikan iz Birminghama pa bi lahko pripeljal tudi Brazilca Lucasa Paqueto (West Ham), prav nič pa bi imel proti tudi prihodu Jadona Sancha, ki se pri Unitedu ni naigral, rdeči vragi pa bi ga lahko posodili prav Aston Villi. V Birmingham bi se lahko preselil še en nekdanji rdeči vrag, to je Šved Victor Lindelof.

Rasmus Hojlund se vrača v Italijo. Na Old Traffordu ni upravičil pričakovanj, zdaj se bo dokazoval pri Napoliju. Foto: Guliverimage

Letošnji svetovni klubski prvak Chelsea še ni rekel zadnje. Zanima se za napadalce Barcelone Fermina Lopeza, Betis iz Seville bi lahko odkupil pogodbo Antonyja, svojčas zelo dragega novinca Uniteda, ki pa na Old Traffordu ni upravičil pričakovanj. Podobno velja tudi za Danca Rasmusa Hojlunda, ki se vrača v serie A. V Neaplju je že opravil zdravstveni pregled, danes pa bi se lahko tudi uradno predstavil kot nov napadalec Napolija, kjer bo skušal nadomestiti še nekaj časa poškodovanega Romeluja Lukakuja. United bo posodil Skandinavca Napoliju, ki ima možnost odkupa za 50 milijonov evrov.

Manchester City, ki doživlja rezultatske neuspehe tudi v tej sezoni, bi lahko namesto Ederson posadil na vrata Gianluigija Donnarummo. Za Brazilca se zanima Fenerbahče, Italijan pa ni več v načrtih PSG.

Gianluigi Donnarumma bi lahko nadaljeval kariero pri Manchester Cityju. Foto: Reuters

To je le nekaj primerov, ki bi lahko popestrili zadnji dan prestopnega roka. V igri pa jih je še ogromno, tako da velja danes pričakovati zanimivo dogajanje vse do zadnjih minut.