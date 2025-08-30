Analiza cen: dogecoin in shiba inu padata, medtem ko je novi kralj memecoinov označen kot najboljša kriptonaložba leta 2025

Dogecoin in shiba inu sta doživela močan padec, kar je pritegnilo pozornost kriptoopazovalcev. Hkrati je nov izzivalec na sceni memecoinov vzbudil sveže zanimanje. Poročila nakazujejo, da bi lahko ta novi žeton v prihodnjem letu zasenčil tekmece, kar sproža razpravo o prihodnjih voditeljih. Najnovejša nihanja cen in govorice na trgu pa odpirajo velika vprašanja za vlagatelje.

Dogecoin (DOGE)

Foto: Trading View

Dogecoin se trenutno giblje med 0,21 in 0,25 ameriškega dolarja. V zadnjih sedmih dneh je zrasel za 3,86 odstotka, vendar 30-dnevni graf kaže rahel padec v višini 0,31 odstotka. Kljub temu je tečaj kovancev v primerjavi s pred šestimi meseci višji za 8,08 odstotka, kar nakazuje na stabilen trend rasti, ki ohranja zanimanje bikov.

Kupci pritiskajo na mejo 0,25 ameriškega dolarja. Prva odporna točka je pri 0,27 dolarja, kar je približno osem odstotkov višje. Preboj bi lahko odprl pot do 0,30 dolarja, kar predstavlja 20-odstotni skok od trenutnih ravni. Če pa se v igro vključijo prodajalci, bi lahko cena padla za 14 odstotkov na 0,19 dolarja ali celo za 30 odstotkov na 0,1541 dolarja. Ti razponi bodo usmerjali naslednje gibanje.

Zagon je trenutno nevtralen. Tako desetdnevno kot tudi stodnevno drseče povprečje sta pri 0,22 dolarja, kar pomeni, da DOGE trguje blizu svoje poštene vrednosti. Nevtralen RSI potrjuje to sliko. Če se obseg trgovanja poveča, obstaja večja verjetnost za dvig do 0,27 dolarja do konca meseca. Če mu ne uspe prebiti te ravni, se bo cena verjetno vrnila v kanal med 0,21 in 0,25 dolarja.

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, dogwifhat in bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki vplivajo na angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,005 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Foto: XYZVerse

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX, kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

Shiba Inu (SHIB)

Foto: Trading View

Kovanec se trenutno giblje med 0,00001214 in 0,00001364 dolarja, pri čemer je v zadnjem tednu pridobil 1,78 odstotka po tem, ko je v enem mesecu padel za 3,97 dolarja in v šestih mesecih za 7,70 dolarja. Kupci poskušajo graditi na manjšem dvigu, a razpon ostaja tesen.

Cena je zdaj nekoliko nad desetdnevnim in stodnevnim drsečim povprečjem, ki sta pri 0,00001258 in 0,00001245 dolarja. Ta prehod nakazuje na stabilen trend. RSI pri 51,18 je nevtralen, medtem ko stochastic pri 63,44 rahlo nakazuje na nakup. Če bikom uspe prebiti 0,00001433 dolarja, bi lahko naslednja ovira pri 0,00001583 dolarja zvišala SHIB za približno 20 odstotkov od trenutne vrednosti. Padec pod 0,00001133 dolarja bi lahko ceno potisnil proti 0,000009833 dolarja, kar predstavlja približno 20-odstotni upad.

Kratkoročni trend se nagiba navzgor, saj je število zelenih svečk večje od rdečih, MACD pa kaže rahlo rast. Kljub temu šibki mesečni graf opozarja na prisotnost prodajalcev. Zaprtje nad 0,00001364 dolarja bi lahko spremenilo mesečno spremembo z –3,97 odstotka na približno +10 odstotkov. Če mu to ne bo uspelo, bo cena ostala v ozkem razponu in se morda znižala za osem odstotkov proti podpori. Trenutni podatki nakazujejo potrpežljivost s kančkom bikovskega optimizma.

DOGE in SHIB še vedno vzbujata zanimanje, vendar je kovanec leta 2025 XYZVerse (XYZ), ki združuje memecoin kulturo in šport, z ambicijo 20.000-odstotnih donosov, ob podpori skupnosti in jasne GameFi razvojne poti. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.