Zagrebški muzejski vikend: 11 muzejev, štirje dnevi, nešteto zgodb, ki jih še ne poznate

Zagreb je blizu, a ponuja popolnoma drugačen kulturni repertoar, ki ga boste lahko odkrili v enem koncu tedna. V štirih dneh bo 11 muzejev po mestu odprlo vrata brezplačno in ponudilo raznolik program – od vodenih ogledov in delavnic do kvizov, predstav in kulturnih sprehodov. Program je zasnovan tako, da vas popelje med starodavne civilizacije, tehnične čudeže, ljudsko dediščino, sodobno umetnost in zgodbe, ki jih večina Slovencev še nikoli ni slišala.

Ste vedeli, da v Zagrebu hranijo edini ohranjeni laneni "knjižni" rokopis na svetu? Da lahko tam pogledate v obraz neandertalcu ali sedite v avtentični učilnici iz 19. stoletja? Če mislite, da Zagreb že poznate, vas bo prvi Zagrebaški muzejski vikend (MUV) od 4. do 7. septembra 2025 popolnoma presenetil.

Prireditev se bo začela v četrtek, 4. septembra, s slavnostnim odprtjem v Tehničnem muzeju Nikola Tesla in zaključila v nedeljo, 7. septembra, z odprtjem razstave Gotsko in renesančno zlatarstvo v Zagrebu v Mestnem muzeju Zagreb na dan 175. obletnice združitve Gradeca in Kaptola – zgodovinskega trenutka, ki je oblikoval sodobni Zagreb. Vzporedno z muzejsko ponudbo bodo obiskovalci lahko sodelovali tudi v programih sproščanja na prostem in uživali v "kulturnem čiliranju". Zagreb bo v teh dneh postal odprto prizorišče, kjer se kultura živi, uči, okuša in deli – v sproščenem vzdušju in z vsebinami za vse generacije.

Kaj vse boste lahko odkrili?

1. Arheološki muzej Foto: © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb Arheološki muzej v Zagrebu – Mumija, ki skriva knjigo

Arheološki muzej v Zagrebu (AMZ) hrani eno najbogatejših zbirk antične dediščine v tem delu Evrope – več kot 450 tisoč predmetov iz prazgodovine, Egipta, antike in srednjega veka. Najznamenitejša dragocenost je Zagrebška mumija s povojem, na katerem je zapisan Liber linteus Zagrabiensis – najdaljše ohranjeno besedilo v etruščanščini na svetu. Posebno mesto imajo tudi grški napisi, kot je Lumbardski psephisma, rimske skulpture, bogata zbirka nakita in keramičnih posod ter arheološke najdbe iz hrvaškega prostora, ki slikovito prikazujejo življenje na teh območjih skozi tisočletja. Stalna postavitev vodi obiskovalca skozi prazgodovinske kulture, klasično Grčijo in Rim, pa vse do egipčanske zbirke z mumijami, sarkofagi in amuleti, ki so prava atrakcija za vse generacije. AMZ je pravi "časovni stroj", ki v središču Zagreba odpira vrata v svet starih civilizacij.

2. Hrvaški naravoslovni muzej Foto: © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb Hrvaški naravoslovni muzej – obraz naših daljnih sorodnikov

Če mislite, da so neandertalci le tema iz učbenikov, vas bo HPM prepričal v nasprotno. Njihova zbirka iz Krapine je ena največjih in najpomembnejših na svetu, saj izhaja iz enega samega arheološkega najdišča. Fosilne kosti, orodje in rekonstrukcije obrazov razkrivajo, da neandertalci niso bili "primitivni bruti", ampak spretni lovci, ki so izdelovali orodja, skrbeli za bolne in pokopavali svoje mrtve. V muzeju jim boste lahko dobesedno pogledali v oči in videli, kako zelo so nam bili podobni.

3. Tehnični muzej Nikola Tesla Foto: Tjaša Ćordaš / © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb Tehnični muzej Nikola Tesla – kjer se iskri znanost

Tesla je bil vizionar, izumitelj in človek, ki je svetu dal izmenični tok. V Zagrebu mu je posvečen poseben demonstracijski kabinet, kjer njegovi izumi oživijo pred vašimi očmi. S pomočjo replik, izdelanih po originalnih patentih, si lahko ogledate njegov transformator, indukcijski motor in druge čudeže elektrike, ki so oblikovali sodobni svet. A to še ni vse – muzej ima tudi model rudnika s 300 metri rovov, planetarij in najstarejši delujoči parni stroj v regiji. Tu se preteklost in prihodnost tehnologije srečata v prostoru, kjer vonj po kovini in ozon iz iskrenikov Tesle vzbudita tisti pravi občutek čudenja.

4. Etnografski muzej Foto: © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb Etnografski muzej Zagreb – lepota v nitih in lutkah

Etnografski muzej Zagreb je največji hrvaški muzej, posvečen etnologiji in kulturni antropologiji, z več kot 85 tisoč predmeti iz Hrvaške, Evrope in sveta. Tu lahko občudujete bogato zbirko tradicionalnih narodnih noš, predmetov iz vsakdanjega življenja, glasbil in obrednih rekvizitov, pa tudi eksotične kose, ki so jih prinesli znani hrvaški popotniki. Največji biser zbirke so zlato vezeni narodni kostumi iz panonskega, dinarskega in jadranskega kulturnega pasu – prava paša za oči. Posebna zanimivost je tudi zbirka lutk Ljeposav Perinić, kjer miniaturne noše razkrivajo drobne detajle, ki bi jih v resnični velikosti morda spregledali. Posebnost je tudi obsežen arhiv s fotografijami, filmi in terenskimi zapisi, ki skrbno ohranjajo nesnovno kulturno dediščino. Obisk muzeja je pravo potovanje skozi ljudsko ustvarjalnost, običaje in zgodbe – od Hrvaške pa vse do najbolj oddaljenih kultur sveta.

Umetniški paviljon Foto: © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb

5. Hrvaški šolski muzej Foto: Tjaša Ćordaš / © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb Hrvaški šolski muzej – nazaj v šolske klopi

V Hrvaškem šolskem muzeju lahko obiskovalci doživijo, kako so se nekoč šolali otroci – od prvih učilnic s klopmi, črnilniki in tablo do bogate zbirke učbenikov, starih učil in predmetov, ki so zaznamovali šolstvo 19. in 20. stoletja. Posebna dragocenost je znamenita "pariška soba", ki so jo učenci pod vodstvom arhitekta Hermana Bolléja pripravili za Svetovno razstavo v Parizu leta 1900. Muzej je pravi časovni stroj, ki skozi predmete, fotografije in zgodbe razkriva, kako se je razvijalo šolstvo in kako so se generacije otrok učile, igrale ter odraščale.

6. Muzej sodobne umetnosti Foto: Vanja Babić / © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb Muzej sodobne umetnosti Zagreb (MSU)

Muzej sodobne umetnosti Zagreb (MSU) je največja hrvaška ustanova, posvečena moderni in sodobni umetnosti, znana po drznih razstavah in dinamičnih stalnih zbirkah. V njem se srečajo ikonična dela hrvaških umetnikov, kot sta Ivan Kožarić z znamenito skulpturo Prizemljeno sonce in pionirji gibanja Nove tendencije, ki so v 60. letih raziskovali povezavo med umetnostjo, znanostjo in novimi mediji. Obiskovalci lahko občudujejo slike, instalacije, fotografije, videodela in interaktivne projekte, ki ponujajo vpogled v umetniško ustvarjanje od sredine 20. stoletja do danes. Stavba, moderna arhitekturna ikona na Aveniji Dubrovnik, je zasnovana kot odprt prostor za raziskovanje, učenje in druženje, zato obisk MSU ni le ogled razstave, temveč celovita kulturna izkušnja.

Galerija Klovičevi dvori Foto: © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb

Preostali muzeji, ki vas bodo presenetili

Muzej za umetnost in obrt Foto: Vedran Benović / © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb

Sproščeno festivalsko vzdušje, muzeji, polni presenetljivih zgodb, izjemne umetnosti in znanja, vse skupaj začinjeno z glasbo, kulinariko in druženjem – to je zagrebški MUV!

Muzej Prigorja Foto: © Zagreb Tourist Board | Turistična skupnost mesta Zagreb