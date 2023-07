Slovenci pred prvim testom

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se že pripravlja na nastope na največjem letošnjem tekmovanju, svetovnem prvenstvu, ki bo konec avgusta in v začetku septembra na Japonskem, v Indoneziji in na Filipinih. Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića bodo danes v Celju igrali prvo od sedmih prijateljskih tekem. Tekmec bo Kitajska, tekma se bo začela ob 20.30, rezultat in potek srečanja pa bomo v živo spremljali tudi na Sportalu.

Pripravljalna tekma na SP 2023: Torek, 25. julij, Celje, dvorana Zlatorog:

20.30 Slovenija - Kitajska

Reprezentanca je priprave začela prejšnji teden v Celju in Laškem, po uvodni tekmi pa se bo preselila v Ljubljano. Kitajci, ki jih vodi legenda srbske košarke Aleksandar Đorđević, se pripravljajo v Kranjski Gori in bodo prav gotovo primeren uvodni tekmec za preizkus trenutne pripravljenosti varovancev selektorja Aleksandra Sekulića. Reprezentanci sta doslej odigrali štiri medsebojne tekme, le prva na svetovnem prvenstvu leta 2006 pa je s točko razlike pripadla kitajski zasedbi. Na preostalih treh pripravljalnih tekmah so bili uspešnejši Slovenci. Nazadnje sta se ekipi pomerili leta 2014.

"Za nami je kar naporen uvodni cikel priprav. Moram pa vse igralce pohvaliti, saj so po dogovoru na priprave prišli optimalno pripravljeni. Tako je bilo tudi delo na treningih veliko lažje organizirati in tudi izvedba je že kar na dobri ravni. Vsi seveda že komaj čakamo to prvo tekmo, da vidimo, kako so naše zamisli videti in kako delujejo tudi v praksi. Vsekakor bomo v torek pozorni predvsem na to, katere zadeve v naši igri že delujejo in kje se pojavljajo napake. Nato moramo vztrajati pri trdem delu in ekipo pripraviti do te mere, da bo uigrana in se bo vsak posameznik dobro počutil v vlogi, ki mu je namenjena," je pred prvim testom povedal slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Aleksander Sekulić je s 16 košarkarji opravil dober teden dni priprav. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na seznamu Sekulića so v prvem delu priprav Jaka Blažič, Saša Ciani, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič in Žiga Samar. Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey se bodo reprezentanci pridružili v Ljubljani.

Od sedmih prijateljskih tekem bodo Slovenci tri igrali doma. Po današnji celjski bosta še dva dvoboja v Stožicah, 2. avgusta proti Grčiji in 8. avgusta proti Hrvaški. Slovenci pa bodo nato gostovali še v Grčiji 4. avgusta ter nastopili na turnirju v Malagi v okviru praznovanja stote obletnice delovanja španske košarkarske zveze in 11. ter 12. avgusta igrali proti Španiji in ZDA. Zadnji del priprav bo Slovenija opravila v Tokiu, kjer se bo 19. avgusta pomerila z Japonsko.

Svetovno prvenstvo bodo med 25. avgustom in 10. septembrom gostili Filipini, Japonska in Indonezija. Slovenija bo v predtekmovanju igrala v skupini F, prva tekma jo 26. avgusta čaka proti Venezueli, 28. avgusta bo igrala proti Gruziji in 30. avgusta še proti Zelenortskim otokom.

Za slovenske košarkarje bodo pesti stiskali tudi celjski gasilci Slovenijo so v preteklih dneh zajele hude vremenske ujme, ki niso prizanesle niti Celju z okolico. Pri odstranjevanju posledic so, tako kot vedno, na pomoč priskočili številni pripadniki celjskih gasilskih enot in javni uslužbenci. Košarkarska zveza Slovenija in Mestna občina Celje sta jih v zahvalo za njihovo požrtvovalno delo in pogum povabili na torkovo tekmo. Pesti za #mojtim bodo tako v dvorani Zlatorog stiskali tudi številni gasilci Poklicne gasilske enote Celje in Gasilske zveze Celje ter zaposleni v javnih celjskih podjetjih, so sporočili iz KZS.

