Danes do 21. ure bo v ligi NBA še zelo pestro, saj se bo takrat končal prestopni rok. Ekipe, ki bi rade v tej sezoni stopile na najvišja mesta, bodo zagotovo aktivne. V zadnjih dneh so bili zelo dejavni pri Los Angeles Lakers, kamor je prišel Luka Dončić. Z njim je iz Dallas Mavericks prišel tudi Maxi Kleber, a se lahko zgodi, da v dresu kalifornijskega kluba ne bo odigral niti ene tekme.

V menjavi Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers, ki je v nedeljo razburkala košarkarski svet, sta bila glavna protagonista Luka Dončić in Anthony Davis. S slovenskim košarkarjem je v LA odpotoval tudi nemški center Maxi Kleber, ki je pred tem sedem let in pol igral za Dallas Mavericks.

Navijači so ga imeli radi, povrhu vsega pa je prihajal iz istega mesta (Würzburg) kot njihov ljubljenec Dirk Nowitzki, ki jim je leta 2011 prinesel edini naslov prvaka lige NBA.

A zgodi se lahko, da dresa LA Lakers sploh ne bo oblekel. Kleber je imel prejšnji teden operacijo desnega zlomljenega stopala in bi lahko bil odsoten do konca sezone.

Lakers medtem potrebujejo razpoložljive sile pri morebitnem lovu na naslov prvaka, ki si ga želijo LeBron James, Luka Dončić in druščina.

Danes ponoči je v klub prišel center Mark Williams, ki je bil do nedavnega član Charlotte Hornets.

Analitiki za dogajanje v ligi NBA poudarjajo, da bi lahko bil Kleber udeležen v novi menjavi, ki jih lahko izpeljejo še danes do 21. ure. "Maxi Kleber morda ne bo videl parketa Lakers, morda ga bodo do četrtka že zamenjali," je dejal strokovnjak pri ESPN Brian Windhorst.