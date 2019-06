Slovenke pripravljajo presenečenje #video

Kakšni so koši v dvorani Čair v Nišu, ki bo gostila tekme skupine C ženskega evropskega prvenstva, so slovenske reprezentantke že spoznale v preteklih dveh dneh. Danes je čas, da se vse skupaj začne. Ob 16. uri bo kot prva na EuroBasketu nasproti stala reprezentanca Madžarske. Čeprav bo tekma s Turčijo sledila že naslednji dan, je dvoboj s sosedami ključnega pomena v boju za napredovanje.

Iz skupine neposredno v četrtfinale potuje prvouvrščena ekipa. Reprezentance, ki bodo osvojile drugo ali tretje mesto, bodo morale odigrati še dvoboj repasaža za vstop med osem najboljših.

V slovenski izbrani vrsti je šest košarkaric, ki so že okusile evropsko prvenstvo leta 2017, polovica deklet pa bo debitank. Eva Rupnik, Zala Friškovec, Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar, Teja Goršič in Merisa Dautović so namreč pred dvema letoma še stiskale pesti za zdajšnje soigralke, ki so prvenstvo v Pragi končale na 14. mestu.

"Po Pragi smo dve leti bolj izkušenejše. Vse igralke so imele dobre sezone v klubih. Napredovale so," pravi kapetanka Nika Barič.

Dekletom rekla, da morajo zmagati na lep ali grd način

Dobro se zaveda, da je izjemno pomemben prvi obračun z Madžarsko, saj bi si z zmago skoraj že priigrale napredovanje v izločilne boje.

V zadnjem obdobju jim je strokovni štab na čelu s selektorjem Damirjem Grgićem dal vse potrebne informacije, da bodo pripravljene na obračun s sosedami.

Nika Barič je izkušnje z evropskih prvenstev dobila pred dvema letoma, ko so Slovenke premierno nastopile na večjem tekmovanju. Foto: Vid Ponikvar

"Na dan tekme ne bo nič štelo, kako se počutiš. Pomembno bo, kaj boš dal na igrišču. Prva tekma bo najtežja. Zagotovo bo malenkostno treme in živčnosti. Na nas je, da to minimaliziramo. Dekletom sem rekla, da moramo zmagati na lep ali grd način. En koš več moramo dati in upam, da se bomo na koncu veselili zmage," poudarja Baričeva, ki dodaja, da bodo na prvenstvu pripravile ekipam presenečenje.

Kar nekaj taktičnih različic so namreč v sklopu priprav na EuroBasket še skrivale: tako v obrambi kakor tudi v napadu.

Kako do olimpijskih iger v Tokiu 2020 Uvrstitev v četrtfinale pomeni prvi korak k olimpijskim igram 2020 v Tokiu. Prvih šest reprezentanc z evropskega prvenstva se bo uvrstilo v kvalifikacije za OI, ki bodo februarja 2020. Tam se jim bodo pridružile po štiri ekipe iz Azije ter Amerik ter dve iz Afrike. Skupno bo v kvalifikacijah za OI nastopilo 16 ekip, med njimi tudi ZDA kot svetovne prvakinje ter gostiteljice Japonke. V kvalifikacijah bodo ekipe razdeljene v štiri skupine, žreb oziroma sreča pa bo zelo pomemben dejavnik na poti v Tokio. Iz skupin, v katerih bo ZDA ali Japonske, ki imata edini že zagotovljeno mesto na OI, bosta napredovali dve reprezentanci, iz preostalih dveh skupin pa po tri.

Američanka in 208 centimetrov visoka Hatarjeva največji oviri

Madžarke so z izjemo proti drugi ekipi Bosne in Hercegovine izgubile prav vse pripravljalne tekme, a to ne sme biti merilo, poudarja selektor: "Madžarke niso bile kompletne. Igrale so tudi proti dovolj kakovostnim tekmicam. Morda niso odigrale najbolje, a imajo zelo izkušenega trenerja, ki se zaveda, da so prijateljske tekme eno, prvenstvo drugo."

Selektor Grgić je skupaj s strokovnimi sodelavci pripravil taktiko za tekmo proti Madžarski. Foto: Matic Ritonja/Sportida

Največja nevarnost bosta ameriška organizatorka igre Yvonne Turner in kar 208 centimetrov visoka Bernadett Hatar. A so se v našem taboru dobro pripravljali tudi na ti oviri.