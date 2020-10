Čakanje na nove številke okuženih s koronavirusom je postalo del vsakdana. Predvsem v zadnjem obdobju, ko so številke v Sloveniji skrb vzbujajoče. Lepše številke, povezane s košarko in Luko Dončićem, pa prihajajo iz Združenih držav Amerike. Tam bi sicer morali prav zdaj odštevati dneve do začetka nove sezone. A v letu 2020 je pač vse drugače, tako da se je obdobje med dvema sezonama pravzaprav šele dobro začelo. Uradnega datuma prvih tekem novega tekmovalnega obdobja še ni. Po zadnjih namigih pa se bo zastor sezone 2021 dvignil na dan Martina Luthra Kinga, to je 18. januarja.

Foto: Getty Images

NBA 2K21: Dončić pri indeksu 94

O tem, kako zelo spoštujejo Dončića in predvsem njegove košarkarske vrline, priča tudi rast njegovega profila v uradni računalniški igrici NBA2K. Tam ima vsak košarkar svoj indeks, ki opredeljuje igralsko učinkovitost na različnih ravneh. Pred novo sezono je na vrhu seznama igralcev finala MVP LeBron James, katerega indeks znaša 98. Sledijo mu Giannis Antetokounmpo (97), James Harden (96), Stephen Curry (95), Kevin Durant in Luka Dončić (94). Ob Ljubljančanu pa velja opozoriti predvsem na njegovo izjemno rast. Ob vstopu v ligo NBA so mu po različnih igralskih parametrih namerili izhodiščno oceno 79. Že v preteklo sezono je vstopil z indeksom 87.

Statistična rast



Dončićevo povprečje je v krstni sezoni, ki jo je sklenil s priznanjem za novinca leta, znašalo zavidljivih 21,2 točke, 7,8 skoka in šest asistenc na tekmo. Že v drugi sezoni, ko je pristal v idealni peterki lige ter si izboril prvi nastop na tekmi vseh zvezd, so bile njegove številke še bolj fascinantne: 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 asistence.

Foto: Getty Images

Dončićev dres le za LeBronovim

Status v računalniški igrici sicer tudi na marketinški ravni ni nezanemarljiv. Toda za košarkarske navdušence bo v novi sezoni ključen tisti pravi Luka Dončić. Pod koši. Tudi za navijače Dallas Mavericks, ki se zadovoljno muzajo ob prvih napovedih razmerij moči v ligi NBA, ki Teksačanom pripisujejo precej večje možnosti za dodatne korake v končnici, njihovega prvega zveznika pa uvrščajo celo med glavne tri kandidate za priznanje najkoristnejšega igralca rednega dela lige. Po priljubljenosti je vsekakor že tako visoko, kar potrjujejo sveži podatki o prodaji dresov. V letu 2020 je bila Dallasova številka 77 drugi najbolje prodajan dres v ligi. Večkrat se je v nakupovalni košarici znašel le dres LeBrona Jamesa.

Novi obrazi ob LD 77?

Do začetka uradnih priprav imata Dončić in druščina še kar nekaj časa. Veliko bolj zaposleno pa bo pred tem klubsko vodstvo, ki se bo podalo v lov za kakšno odmevno okrepitvijo, rešiti pa mora tudi statuse igralcev, ki so jim potekle pogodbe (to so med drugim Courtney Lee, J. J. Barea in Trey Burke, medtem ko pa Tim Hardaway sam odloča o tem, ali bo ostal v Dallasu). Ni skrivnost, da pri Dallasu gradijo močno ekipo okrog 21-letnega Ljubljančana. Navsezadnje ga morajo najkasneje do poletja 2022, ko bo povsem prost igralec, "prepričati" o tem, da je prav njegovo prvo klubsko okolje v ZDA tisto, ki mu ob lovu na individualna priznanja omogoča napad na sam vrh lige NBA. Ena od skritih želja Dallasa v letu 2021 je tudi dvakratni MVP rednega dela Giannis Antetokounmpo, ki vstopa v svoje zadnje leto sodelovanje z Milwaukee Bucks.

Dončićeve ameriške številke 133: število tekme v rednem delu lige NBA.

42: največ točk na tekmi (proti LA Clippers).

27: tekme s trojnim dvojčkom.

20: največ skokov na tekmi (proti Sacramentu).

19: največ asistenc na tekmi (proti Milwaukeeju).

6: število tekem v končnici.

