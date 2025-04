Prav poseben dan za Luko Dončića

V noči na četrtek čaka Luko Dončića in Los Angeles Lakers tekma za biti ali ne biti. Ti se bodo ob 4. uri po slovenskem času v Crypto.com Areni na peti tekmi prvega kroga končnice lige NBA pomerili z Minnesoto Timberwolves, ki bo imela prvo zaključno žogo za preboj v konferenčni finale, saj vodi s 3:1 v seriji. Do zdaj se je le 13-krat v zgodovini lige zgodilo, da se je ekipa vrnila po zaostanku z 1:3. Prvo zaključno žogo bodo imeli tudi Golden State Warriors, ki bodo četrto zmago lovili na gostovanju pri Houston Rockets.

Za Luko Dončića je danes prav poseben dan. Ne le, da ga čaka tekma za biti ali ne biti v ligi NBA, danes namreč mineva ravno deset let od debija Slovenca v članskih vrstah Real Madrida. Takrat je Slovenec pri 16 letih prvič stopil na parket španskega prvenstva, kjer je odigral v zadnjih minutah tekme Reala z Unicajo in takoj zadel trojko.

Teh se nadeja tudi danes, ko bo v Crypto.com Areni z LA Lakers pričakal Minnesoto Timberwolves in lovil nujno zmago za ohranjanje upov na nadaljevanje sezone. V nasprotnem primeru bo vihrave sezone za Ljubljančana konec. Lakerse čaka izredno težka naloga, saj se je 13-krat do zdaj v zgodovini lige NBA zgodilo, da se je ekipi uspelo vrniti po zaostanku z 1:3 v seriji. Nazadnje je to leta 2020 v mehurčku uspelo Nuggetsom, in to kar dvakrat. Najprej po zaostanku v prvem krogu končnice proti Utah Jazz, zatem pa še v konferenčnem polfinalu proti LA Clippers.

"Smo na trnih, kot bi tudi morali biti," je pred srečanjem misli strnil strateg Lakersov JJ Redick, ki je na četrti tekmi serije postal prvi trener v zgodovini, ki v drugem polčasu ni opravil niti ene menjave. "Igrati moramo s hudo željo, ne smemo gledati nazaj, ne smemo se obremenjevati s tem, kar se je že zgodilo. Na to nimamo vpliva," je prepričan Redick.

"Ob obeh zadnjih porazih smo si veliko ran zadali kar sami, vse to se da preprečiti oziroma spremeniti," je še dodal Redick. Da ni več možnosti za spodrsljaj, se zaveda tudi LeBron James. "Na zadnji tekmi smo si ustvarjali priložnosti, samo nismo jih znali unovčiti in pretvoriti v koše. Seveda zdaj ne razmišljamo o treh zaporednih zmagah, ampak razmišljamo le o tekmi, ki je pred nami. Ta je zdaj edina pomembna, v nasprotni sezoni je pred nami konec sezone. Pomembna je le peta tekma," je še poudaril James.

Pred tekmo je napredek v zvezi z okrevanjem doživel Maxi Kleber, saj je njegov status pred srečanjem napredoval v vprašljivega. Tudi Redick je po enem zadnjih treningov povedal, da je nemški košarkar treniral z ekipo in bo kmalu nared za največje napore.

