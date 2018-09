Pod Denverjevim drobnogledom

Ko je ob vrnitvi v reprezentanco na kratko prekinil trening in stopil pred novinarje, je bilo težko spregledati njegova širša ramena. V slogu zadnjih let je namreč vnovič okrepil svoje telo in tako opravil novo razvojno stopnjo krilnega centra s pogledom proti ligi NBA. "Da, krepim telo. Delam po posebnem programu," se je na opazko odzval Vlatko Čančar, ki je bil lani kot 49. izbran na naboru lige NBA, se dokazoval v poletni ligi, a bo tudi v sezoni 2018/19 igral v Evropi, natančneje pri španskem prvoligašu San Pablo Burgosu, v katerega se je letos preselil iz Mege.

Nasveti iz Kolorada

"Verjamem, da so bili v Denverju relativno zadovoljni z mojimi igrami v poletni ligi. Tudi zame je bila to dobra izkušnja, čeprav vem, da lahko igram še bolje. Ostajam v stiku s klubskimi predstavniki. Spremljajo mojo kariero in se oglašajo z nasveti," pravi 21-letni Primorec, ki se je s španskim klubom že lotil priprav na novo sezono. "Vse poteka po načrtih. Zaradi tega sem tudi zdaj na reprezentančni zbor prišel kakovostno pripravljen," dodaja član zlate slovenske reprezentance z EuroBasketa 2017.

Kitajski vlak še ni odpeljal

Ob vrnitvi v reprezentanco so ga pričakali številni novi obrazi. "Zasluženo so med nami. To so dokazali tudi na tekmah proti Hrvaški v Varaždinu in Celju," je novince s pogledom ošvrknil Čančar, ki se zaveda težkega položaja, v katerem se je pred drugim delom kvalifikacij za SP 2019 znašla Slovenija. "Še vedno verjamem, da se lahko uvrstimo na Kitajsko. Treba je stopiti na parket in se boriti. Trenutni položaj je posledica spodrsljajev. A ponavljam, ne smemo obupati," pred tekmama z Latvijo in Turčijo razmišlja nosilec novega reprezentančnega rodu.

Vočnina se vrača v Koper Po ponedeljkovem treningu se je od reprezentančnega tabora poslovil član Primorske Luka Vončina. Po njegovem odhodu ima selektor poleg Čančarja pod svojo taktirko še 14 igralcev. Za 12 mest kandidirajo: Aljaž Bratec, Jakob Čebašek, Urban Durnik, Gregor Glas, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Edo Murić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Sašo Zagorac, Vlatko Čančar, Jurij Macura, Anthony Randolph in Luka Rupnik.