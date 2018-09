Zdaj lahko verjame tudi selektor: Randolph znova v slovenskem dresu

"Verjel bom, ko ga bom znova videl," se je ob razgrnitvi seznama vabljenih košarkarjev na priprave pred kvalifikacijskima tekmama z Latvijo in Turčijo za nastop na SP 2019 na Kitajskem na račun negotovosti okrog prihoda Anthonyja Randolpha pošalil selektor Rado Trifunovič. "Še v nedeljo zvečer sem prejel več kratkih sporočil z vprašanjem, ali se je res pojavil," pa je tik pred ponedeljkovim večernim treningom v Stožicah pripovedoval predstavnik za stike z javnostmi Jaka Lenart in nekaj trenutkov zatem pred zbrano sedmo silo pripeljal Američana s slovenskim potnim listom, ki je ob vnovičnem snidenju s soigralci pogrešal mnoge soborce iz Istanbula, a v isti sapi zatrdil, da upanje za preboj na Kitajsko še živi.

Prišel je po dve zmagi

"Dobro sem pripravljen. Trudil se bom po najboljših močeh. Ekipi bom poskušal pomagati do zmag. Vem, da je ekipa v zahteven položaju. A to je tudi posledica sistema Mednarodne košarkarske zveze. Kvalifikacijska okna so nekaterim košarkarjem preprečila prihod v reprezentanco. A to ne spremeni naših namer. Poskušali bomo vknjižiti dve zmagi. Kar se bo nato zgodilo, se bo pač zgodilo," pa je svoje prve misli strnil 29-letni član madridskega Reala, s katerim je letos v družbi Luke Dončića postal španski in evropski klubski prvak.

Rado Trifunovič pred zahtevnim parom tekem. Foto: Žiga Zupan/Sportida V četrtek v Rigo

Randolph, Vlatko Čančar, Jurij Macura, Luka Rupnik (vsi so se ekipi priključili z napovedano zamudo) in preostala druščina (v ekipi je trenutno 16 košarkarjev) se bodo v Ljubljani pripravljali do četrtkovega odhoda v Rigo, kjer bodo nato odigrali prvo od dveh tekem četrtega cikla kvalifikacij za SP 2019. Selektor Trifunović, ki je po Dončiću, Prepeliću, Blažiču, Šišku in Nikoliću v zadnjem trenutku ostal še brez Žige Dimca in Gregorja Hrovata, bo na pot popeljal štirinajsterico, iz katere bo nato izluščil dvanajsterico. "Kdor ne bo odpotoval v Latvijo, je vseeno del te ekipe. Vsi so dali pečat in si zaslužijo pohvale," poudarja selektor, ki je nato z veseljem segel v roke Randolphu, predvsem pa je izrazil upanje, da bo mlajši del ekipe pozitivno energijo s prijateljskih tekem s Hrvaško prenesel tudi na vse igralce.

Vidmar in Randolph bosta znova združila moči. Foto: Vid Ponikvar Anthony Randolph: Ni se mi treba dokazovati Ste med letom iz Španije v Slovenijo obujali spomine na zlati EuroBasket 2017?

Ne. Veste zakaj? Večer pred tem smo z Realom igrali pripravljalno tekmo. Sledila je dolga noč, med katero sem pripravil potovalko, tako da sem bil utrujen. Med letom sem torej želel predvsem spati.



V reprezentanci vas je pričakalo kar nekaj novih obrazov …

To je še vedno ista ekipa. Pomembno je, da mladim fantom, ki so na novo v ekipi, pomagamo, da se vključijo. Trudijo se. Verjamem, da s tem delom lahko nadoknadijo manko izkušenj.



Ali koga še posebej pogrešate?

Seveda bi bilo lepo, če bi imeli na voljo najboljšo mogočo postavo. Govorim o fantih, ki so bili v reprezentanci tudi lani. Ne skrivam, da pogrešam to zasedbo. Toda še vedno se bomo na prihajajočih dveh tekmah trudili po najboljših močeh.



Manjka tudi Klemen Prepelić. Vas preseneča, da je Real vam prižgal zeleno luč, Klemnu pa svetoval, naj raje ostane v Španiji?

Klub mi nudi podporo. Klemen? To je pač stvar kluba. Težko govorim o njegovem položaju. Lahko pa povem, da sem prišel odigrat tekmi z Latvijo in Turčijo, nato pa se bom vrnil v klub in skušal osvojiti še eno lovoriko.



Kako pomembna pa je ta reprezentančna akcija za vas osebno, predvsem v luči dokazovanja, da še vedno lahko igrate na najvišji ravni?

Mislim, da mi tega res ni treba dokazovati. Verjamem, da vsi vedo, na kakšni ravni sem. Res pa je, da sem imel lani nekaj poškodb. To je vse. Ne, nikomur se mi ni treba dokazovati.