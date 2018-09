O pomenu nošenja dresa Slovenije

Slovenija je v sklopu priprav za naslednji kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo na Kitajskem odigrala dve tekmi proti favorizirani Hrvaški in bila polovično uspešna. Vidno spremenjena naša izbrana vrsta se je tudi na tekmi v Zlatorogu dobro upirala NBA igralcem, kot sta Dario Šarić in Bojan Bogdanović.

Na koncu so naši južni sosedje zmagali s 83:75, vendar so mladi slovenski košarkarji z borbenostjo navdušili sicer maloštevilne slovenske navijače, ki so se zbrali v Zlatorogu.

"Fantje so se res borili. Držali so se vsega, kar smo se dogovorili pred tekmo. Nismo govorili o košarkarski taktiki, ampak kaj pomeni nositi dres Slovenije. Videli smo fante za prihodnost. Novembra in februarja bodo morali vsi igrati. Morda bomo že koga zdaj vključili. V teh treh dneh bomo morali biti zelo hitri pri vključevanju novih obrazov. Bodo pa ti fantje zagotovo branili barve Slovenije. Vedo, za kaj se igra. Težko bo nekatere prekrižati," je selektor Rado Trifunović že dal vedeti, da vsi na septembrskih tekmah proti Latviji in Turčiji ne bodo dobili priložnosti, pa čeprav so se proti Hrvaški izkazali.

Vidmar in Zagorac z razlogom počivala

Nekateri košarkarji bodo odpadli, a bodo spet del izbrane vrste v novembrskem in februarskem kvalifikacijskem ciklusu. Foto: Žiga Zupan/Sportida A bo priložnost dobilo več košarkarjev, kot je bilo sprva pričakovati. Danes se bo izbrani vrsti priključila španska četvorka Vlatko Čančar, Jurij Macura, Luka Rupnik in Anthony Randolph. Zato pa ne bo Žige Dimca, ki ga klub ne pusti, in Gregorja Hrovata. Oba sta člana nemškega Medi Bayreutha, pri Hrovatu pa se je selektor odločil, naj raje ostane v Nemčiji in se dodobra zasidra v novem klubu.

Na zadnji tekmi ni mogel računati na Gašperja Vidmarja in Saša Zagorca. Prvi je dobil udarec v koleno na treningu, drugi pa na tekmi s Hrvaško v Varaždinu. Ker ju bo potreboval 14. septembra proti Latviji in tri dni pozneje proti Turčiji, se je odločil, da z njima v Celju raje ne tvega.

Zato pa je še enkrat spregovoril o neregularnosti kvalifikacij in naslednjih dveh tekmecih: "Sami veste, kakšna je Latvija. In Turki …, da ne govorim o regularnosti. Od 15. avgusta so skupaj. Na zadnji pripravljalni tekmi so na gostovanju gladko premagali Nemčijo. Ampak s tem moramo živeti."

"Zaradi mladosti se pozna na ravni energije"

Blaž Mesiček se je na tekmah s Hrvaško izkazal. Foto: Žiga Zupan/Sportida Na gostovanje v Rigo bo najverjetneje odpeljal 14 ali 15 košarkarjev, 12 pa jih bo nato dobilo priložnost za igro.

Med potniki bo zagotovo Blaž Mesiček, ki se je izkazal na zadnjih dveh tekmah, v Varaždinu prejel celo udarec v nos, a ga to ni zaustavilo. "Vse je v redu. Pod očesom mi je malce zateklo, vendar me pri igranju ne ovira," je dejal član Petrol Olimpije in se dotaknil tekme: "Lahko smo veseli, da smo imeli priložnost igrati proti igralcem takšnega kova. Mislim, da smo se jim dobro postavili po robu. Ekipa je zelo mlada, kar se pozna na ravni energije. Vsi smo dali svoj maksimum. To nas je prineslo do dokaj pozitivnega rezultata."

Da na parketu izžareva samozavest, je razlog našel v dobrem pripravljalnem obdobju pri Olimpiji, veseli pa se že kvalifikacijskih tekem: "Zdaj pridejo starejši, izkušenejši. Pomagali nam bodo. Nadaljevati moramo v istem slogu. Z njihovo pomočjo lahko naredimo nekaj lepega."