Druga priložnost: Prišel, videl, dokazal

Reprezentančne upokojitve, odpovedi in poškodbe so ob ozki bazi reprezentančna vrata odprle tako mladim upom (Bratec, Durkik, Glas) kot tudi nekaterim tistim, za katere se je zdelo, da so za vselej ostali na zgornji strani sita. V to kategorijo nedvomno spada 200 centimetrov visoki 27-letni na Vrhniki živeči Ljubljančan Jakob Čebašek, ki je prehodil pot mlajših reprezentančnih selekcij, medtem ko pa se je pri članih najdlje prebil do širšega seznama. Pred kvalifikacijskima tekmama s Turčijo in Latvijo pa je krilni košarkar priložnost vendarle dočakal in jo na tekmah proti Hrvaški tudi s pridom izkoristil.

Vidi se v dvanajsterici

"Nisem še pokazal vsega, kar znam, a verjamem, da bi si tudi na kvalifikacijskih tekmah zaslužil mesto med dvanajsterico. Sloveniji bi rad pomagal v boju za svetovno prvenstvo," pravi Čebašek, ki je k zmagi v Varaždinu prispeval 22 točk, dober vtis pa je pustil tudi na sobotnem porazu v Celju, kjer je 11 točkam dodal še pet skokov. V obeh primerih pa je potrdil tudi dober občutek za ekipno igro in predvsem odločnost. Ta izvira iz druge priložnosti, saj priznava, da se je tudi sam že spogledoval z osredotočanjem na zgolj klubsko kariero.

Zakaj številka 55? "Ko sem prišel med člane, so številke najprej izbirali starejši. Jaz sem dobil številko 5. Nato sem nosil tudi številko 10, kar je seštevek dveh petic. V reprezentanci pa ostajam v znamenju številke 5."

V pričakovanju "prave" priložnosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida Žal mu je, da ga Kokoškov ni videl

Ko se je pred letom Slovenija na krilih Luke Dončića in Gorana Dragića vzpenjala proti vrhu Evrope, je rojake spremljal iz Liegea, kjer se je pripravljal na prvo tujo izkušnjo. S cmokom v grlu? "Bil sem na širšem seznamu 27 kandidatov. Enajsterica, v kateri sem bi tudi sam, je hitro odpadla. Priznam, bil sem malce žalosten, da sem odpadel, ne da bi me selektor videl na parketu. A tako se je pač odločil. Glede na to, da je Slovenija nato postala evropski prvak, je očitno ravnal pravilno," se spominja nekdanji mladi reprezentant, ki si je tedaj delil garderobo z Edom Murićem in Blažem Mahkovicem.

"Selektor je videl mojo energijo"

Vabilo selektorja Rada Trifunovića je sprejel brez pomisleka. Verjame tudi, da je klic upravičil. "Že ko sem prišel na priprave, mi je selektor dejal: 'Če misliš v igri kaj narediti, potem tudi to stori! Met, prodor … Vem, da nihče ne greši namenoma. Ne boj se.' S tem mi je dal prepotrebno mirnost. Tudi na treningih me je hvalil in bodril. Videl je mojo energijo. Prav to me je popeljalo do te točke," pravi in dodaja: "Hrvatom smo se dobro upirali. Morda so s tem koga tudi presenetili. Predvsem v Varaždinu, medtem ko v Celju nismo imeli prepotrebne rotacije. Predvsem pod košem smo bili šibki, saj smo se morali Murić, Mahkovic in jaz boriti proti precej višjim košarkarjem. Vseeno poraz proti Hrvatom ni sramota. Zdaj smo se okrepili, tako da se bomo odločno pripravili na Turke in Latvijce."

V Sloveniji je igral za Parklje, Laško, Hopse, Maribor in Elektro. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Belgija, nato pa …

Čebašek je sicer otrok ljubljanskih Parkljev. Igral je še za Maribor, Elektro, Zlatorog in Hopse. Prav slednji so ga najbolj zaznamovali. V rumenem dresu je bil celo najboljši igralec lige, savinjske sezone pa se spominja tudi po odličnem vzdušju in zglednem sodelovanju s trenerjem Boštjanom Kuharjem. Lani se je preselil v Liege, zdaj je ob njegovem imenu zapisan klub Kangoeroes Basket Mechelen, čeprav je imel na mizi tudi mikavno grško ponudbo. "Vsekakor je belgijska liga močnejša od slovenske. Navsezadnje kar sedem klubov igra v evropskih tekmovanjih. Belgijci vlagajo v košarko več denarja. Tudi dvorane so bolj polne. Vseeno želim po tej sezoni storiti korak naprej. Poljska, Italija, Španija, Grčija … Rad bi igral tudi v kakšnem klubu, ki nastopa v EuroCupu. Ostajam skromen, a na treningih vedno trdo delam," je s pogledom v klubsko kariero pogovor zaključil Čebašek.