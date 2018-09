Košarkarski klic iz puščave: To ni pošteno in higienično

Čeprav so misli selektorja košarkarske reprezentance Rada Trifunoviča, ki je skrčil seznam nabornikov za eno ime (Luka Vončina), predvsem pri slovenski igri ter septembrskih tekmecih, torej Latviji in Turčiji, pa pred novim Fibinim oknom pogovor vendarle ne more zaobiti raznolikega prilagajanja na kvalifikacijski sistem.

"Anthony Randolph je pravi profesionalec. Pomagal nam bo, da ostanemo v igri za Kitajsko. Velikokrat je bilo mogoče slišati o tem, zakaj ga ima KZS v načrtih, zakaj selektor govori o njem, saj tako ali tako ne bo nikoli več prišel. No, zdaj smo dobili dokaz, da smo res delali na tem področju. Že junija bi prišel, a je bil odsoten zaradi osebnih težav, o katerih pa javno ne bi govoril. Zdaj se je z veseljem odzval. Tudi njegova pripravljenost ne bi smela biti vprašljiva," je, kar malce ponosen na Američana, ki se je med pogovorom ogreval za njegovim hrbtom, povratnika v izbrano vrsto najavil selektor Rado Trifunović, ki reprezentanco pripravlja na petkovo kvalifikacijsko tekmo z Latvijo in ponedeljkovo s Turčijo.

Vočnina se vrača v Koper Po ponedeljkovem treningu se je od reprezentančnega tabora poslovil član Primorske Luka Vončina. Po njegovem odhodu ima selektor na pod svojo taktirko 15 igralcev. Za 12 mest kandidirajo: Aljaž Bratec, Jakob Čebašek, Urban Durnik, Gregor Glas, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Blaž Mesiček, Edo Murić, Matic Rebec, Gašper Vidmar, Sašo Zagorac, Vlatko Čančar, Jurij Macura, Anthony Randolph in Luka Rupnik.

"Ni pošteno in higienično!"

Čeprav se zaveda, da je njegova naloga ekipo, ki jo ima na razpolago, pripraviti v najboljši mogoči meri, pa se 45-letni selektor še vedno ne more znebiti vtisa o nepoštenosti kvalifikacijskega sistema. Njegovo prepričanje so okrepili dogodki zadnjega meseca. Ne le da je že pred zborom zaradi pritiska klubov ostal brez Luka Dončića, Klemna Prepeliča, Jake Blažiča in Alekseja Nikolića, zdaj je zaradi pogojevanja Bayreutha ostal še brez Žige Dimca (klub naj bi podpis pogodbe pogojeval s takojšnjim prihodom), za nameček pa so se razpoložljivi reprezentanci iz španskih klubov v domovino vrnili šele po 9. septembru. "Zdaj imamo ekipo, ki se bo tri dni pripravljala na tekmi z Latvijo in Turčijo. Po drugi strani se Turki s popolno postavo pripravljajo že en mesec. Tudi Latvija je že nekaj časa v polni zasedbi. To je nepošteno in ni higienično," v slogu klica v puščavi vpijočega negoduje Trifunovič in dodaja: "Klubi si lahko zelo veliko dovolijo."

Učenje, kaj pomeni slovenski dres

Bolj veder izraz na obrazu se selektorju izriše, ko spregovori o nedavni pripravljalnih tekmah proti Hrvaški. Ne le zaradi zmage in zmernega poraza proti favorizirani ekipi z igralci iz lige NBA, temveč predvsem zaradi pozitivne energije in odločnosti mladih upov ter nestandardnih članov ne čelu z Jakobom Čebaškom. "Mladi so se izkazali. Naučili so se, kaj pomeni nositi dres slovenske reprezentance. O tem smo se veliko pogovarjali, na parketu pa smo videli pravo demonstracijo tega. Fantom sem vseskozi govoril, da ne poznam igralca, ki bi namenoma zgrešil met. Zato naj zgrešeni met pomeni zgolj motivacijo za delo v obrambi," pripoveduje Trifunovič, ki vztraja pri hitri košarki, čeprav bo skušal na kvalifikacijskih tekmah izkoristiti okrepitve pod košem. Za Slovenijo bodo namreč poleg Randolpha zaigrali še Gašper Vidmar, Saša Zagorac, Jurij Macura …

Nad Latvijo …

Prvi tekmec v četrtem ciklu bo torej Latvija, ki je v skupino I prenesla tiri zmage in dva poraza, torej zrcalno slovensko bero. "Latvija je zelo kakovostna ekipa. Naša tekma z njimi je bila na EuroBasketu najboljša tekma, kar sem jih videl v življenju. Vsaj s klopi. Res je, zdaj igrajo brez Kristaps Porzingis in Davis Bertans, a imajo vseeno zelo hitro in strelsko navdahnjeno ekipo. Ne popuščajo. Za nameček bomo igrali še v Rigi. Moja edina želja je, da energijo s tekem proti Hrvaški prenesemo na ta obračun. Tudi zadnji igralci, ki so nazadnje okrepili reprezentanco, se morajo nalesti te energije," razmišlja Trifunovič, ki se zaveda, da bi z všečno predstavo KZS pomagal tudi pri prodaji vstopnic za ponedeljkovo tekmo s Turčijo v Stožicah.