Na skupščini sprejeli tudi tekmovalni koledar

Košarkarska zveza Slovenije je tik pred začetkom evropskega prvenstva za košarkarice v Ljubljani izpeljala redno letno skupščino. Po potrditvi zapisnika lanske redne letne skupščine je 42 navzočih delegatov potrdilo program dela in finančni načrt za leto 2023, na seji izvršnega odbora pa so sprejeli tudi tekmovalni koledar za novo sezono.

Prav tako so delegati potrdili poročila vseh združenj, organov, častnega razsodišča in komisij, poslovno poročilo, poročilo neodvisnega revizorja ter poročilo nadzornega odbora za leto 2022.

Na skupščini so sprejeli tudi predloge za dopolnitev Registracijskega in Disciplinskega pravilnika. Disciplinski pravilnik je spremenjen zgolj v 40. členu, ki določa, da lahko suspenz izreče organ, pristojen za izrekanje kazni, in lahko traja do meseca dni, so sporočili iz KZS. V bolj zapletenih primerih disciplinskega postopka pa do pravnomočnosti odločbe disciplinskega organa, vendar največ do šest mesecev, namesto dveh mesecev.

Spremembe registracijskega pravilnika

Več sprememb je bil deležen registracijski pravilnik, zlasti v delu prestopov igralcev iz kluba v klub znotraj Slovenije, pri mednarodnih prestopih ter pri pravici nastopa. V skladu s pravili Olimpijskega komiteja Slovenije je bil dodan odstavek (15. člen), da mora imeti igralec poravnane obveznosti do kluba, iz katerega odhaja. Oba pravilnika sta na voljo na spletnih straneh KZS.

Domače prvenstvo se začenja konec septembra

Pred skupščino so se na 63. redni seji, zadnji pred poletjem, sestali tudi člani izvršnega odbora KZS. Potrdili so sezname tehničnih komisarjev za prihodnjo tekmovalno sezono, nekaj modifikacij tekmovalnih propozicij in pravilnika ter sprejeli tekmovalni koledar za sezono 2023/24.

Državno prvenstvo, v katerem bo naslov branila Cedevita Olimpija, se bo začelo konec septembra. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ta se bo s prvim krogom državnega prvenstva začela predvidoma 30. septembra, tradicionalni uvod pa bo tekma superpokala, ki bo predvidoma na Dan slovenskega športa v soboto, 23. septembra.

Zaključni turnir pokala Spar bo tudi v prihajajoči sezoni potekal v obliki turnirja štirih ekip, in sicer 15. ter 16. februarja 2024. Ob tem so člani IO KZS pooblastili tekmovalno komisijo, da po prejemu manjkajočih koledarjev mednarodnih tekmovanj dokončno oblikuje koledar tekmovanj za prihajajočo sezono.