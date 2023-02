KZS naznanila spremembe

Tekmovanja pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije bodo z začetkom sezone 2023/2024 nekoliko spremenili. Člani Izvršnega odbora KZS so namreč na svoji redni seji sprejeli spremembe tekmovalnega pravilnika, so danes sporočili iz košarkarske zveze.

Med spremembami je med drugim novo pravilo, da bodo ekipe v pokalu Spar odigrale eno in ne dve medsebojni tekmi v prvem, drugem in tretjem krogu tekmovanja. Do zdaj so ekipe eno medsebojno tekmo igrale le v prvem krogu. V državnem prvenstvu 3. SKL se bosta v prvem krogu končnice (osmina finala) igrali dve tekmi, v nadaljnje tekmovanja pa se bo uvrstila ekipa, ki bo v seštevku obeh tekem dosegla večje število točk. Od četrtfinala se bo igralo po nespremenjenem sistemu, moštva se bodo pomerila na dve zmagi.

Spremembe bodo tudi v 1. SKL za članice, ki se bo, če bo v tekmovanju sodelovalo osem ali sedem ekip, izvedla po trikrožnem in ne štirikrožnem ligaškem sistemu. V ženskem pokalnem tekmovanju pa bodo v prvem krogu tekmovanja ekipe odigrale eno in ne dve tekmi. Predstavniki ženskih klubov so v okviru Združenja ženskih klubov prav tako predlagali spremembo glede pravice nastopa igralk v članski kategoriji za igralke rojene leta 2008, kar pomeni, da bi lahko v sezoni 2023/24 v tekmovanju članic nastopile tudi igralke, ki bodo dopolnile 16 let v koledarskem letu 2024 (do zdaj je veljala omejitev 17 let). Predlog bodo v okviru sprememb Registracijskega pravilnika obravnavali na redni letni skupščini, so še sporočili iz KZS.

Nekatere spremembe pa zadevajo tudi tekmovanja v mlajših kategorijah.

