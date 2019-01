Marko Milič o Luki Dončiću: On je zvezdnik brez zlatega klobuka #video

Ne mine dan, da o Luki Dončiću ne bi spregovoril kateri izmed nekdanjih košarkarskih velikanov. Dončić se je v središču pozornosti znova znašel včeraj, ko so še drugič objavili vmesne rezultate glasovanja za 68. tekmo zvezd najmočnejše košarkarske lige na svetu. Za Planet se je o predstavah Luke Dončića, tekmi vseh zvezd in tudi o Goranu Dragiću razgovoril prvi Slovenec, ki je zaigral v ligi NBA, Marko Milič.

Luka Dončić je na glasovanju za udeležbo na tekmi vseh zvezd na zahodu s tretjega skočil celo na drugo mesto. Do zdaj je zbral že več kot 2,2 milijona glasov, nad čimer je navdušen tudi nekdanji slovenski košarkar Marko Milič.

"Luka je res neverjeten. V mišičasto košarko je vrnil romantiko in talent. Pred eno tekmo so pokazali najboljšega obrambnega igralca, ki je skakal in poljubljal svoje mišice. Luka je na drugi strani povsem mirno metal. Takoj v prvi akciji, ko je ta obrambni igralec skočil na Luko, kot da ga bo nokavtiral. Luka je naredil finto, obrambni igralec se je obrnil, vsa dvorana se je zasmejala in ravno te hudomušnosti primanjkuje v ligi," je prepričan Milič.

Prvega Slovenca, ki je zaigral v ligi NBA, navdušuje predvsem dejstvo, da je Dončić pri 18 oziroma 19 letih že nosilec igre Dallasa. "Največji talent je to, da ti praktično z 18 ali 19 leti prideš v položaj, v katerem ti cela franšiza poda žogo, da si ti vodja. To je zame še bolj neverjetno kot njegov talent. Uživamo, držimo pesti, da ostane zdrav in da zadrži nasmešek na ustnicah. Zasluži si tako podporo," pravi Milič.

Dončić navdušuje z vedenjem ob igrišču

Od Dončića je po številu glasov na zahodu boljši le superzvezdnik LeBron James. "Za slovensko košarko je to nekaj neverjetnega. Že lanska osvojitev evropskega naslova in to, kar se v NBA dogaja z Dončićem in Dragićem, je nekaj neverjetnega. To, da je tako visoko uvrščen v glasovanju, je odraz njegovih neverjetnih iger, njegovega talenta in neustrašnosti," meni Milič in ob tem poudarja pomembnost njegovega vedenja ob igrišču.

"Ob igrišču prevladajo njegova hudomušnost, simpatičnost, skromnost. Take stvari se pokažejo v trenutkih, ko je na primer padel na snemalca, igra se je nadaljevala, on pa ga je pobiral s tal. Zelo skromno in pametno odgovarja tudi v intervjujih. Američani so tudi že nekoliko naveličani zvezdnikov z zlatimi klobuki, ki pridejo in govorijo le o sebi. Ko se pojavi en tak fant z genialnim talentom, nastane takšna neverjetna zgodba, ki se dogaja zdaj," je prepričan nekdanji košarkar Phoenixa, ki stoodstotno podpira mladega slovenskega kolega.

Luka Dončić, Marko Milič in Goran Dragić leta 2008, ko je Union Olimpija osvojila naslov državnih prvakov. Foto: Vid Ponikvar

"Mislim, da je Slovenija, čeprav nas je razmeroma malo, stopila skupaj in vsi rade volje glasujemo za Luko. Postaja globalna zvezda, ne samo slovenska. Zaradi njegove domišljije in hudomušnosti se z njim lahko marsikdo poistoveti," še meni 199 centimetrov visoki nekdanji košarkar, ki ga je na naboru leta 1997 kot 34. izbrala Philadelphia.

Milič opozoril tudi na Dragića

Milič je ob tem opozoril tudi na drugega Slovenca v ligi NBA Gorana Dragića. "Dragić si je s svojimi igrami in odnosom že kakšno sezono prej zaslužil, da se uvrsti na tekmo All Star. Lani mu je to uspelo. Mislim, da moramo tudi letos glasovati za Gorana, glede na to, da je poškodovan. On je legenda slovenske košarke, v slovenske domove je z osvojitvijo evropskega naslova prinesel nepopisno veselje. Če njega ne bi bilo v reprezentanci, tega ne bi dosegli. Čeprav je Luka fenomen, moramo glasovati tudi za Gorana," pravi Milič.

