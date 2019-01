Luka Dončić je skočil na drugo mesto! Zanj je glasovalo že več kot 2,2 milijona ljudi.

Rezultati glasovanja za zahodno konferenco (10. januar):

Foto: zajem zaslona

Dončićmanija v ZDA in seveda tudi v Sloveniji, kjer pridno glasujemo zanj, se nadaljuje! Luka Dončić je v glasovanju za nastop na tekmi zvezd, NBA All-Star, ki bo prihodnji mesec v Charlottu, v zadnjem tednu prejel več kot milijon in pol glasov. Ob objavi zadnjih vmesnih rezultatov za spektakel, ki bo na sporedu čez dober mesec, ima zvezdnik Dallas Mavericks kar 2.220.077 glasov.

Na zahodu je tako prehitel zvezdnika Golden State Warriors Stepha Curryja (2.094.158), zaostaja pa le za LeBronom Jamesom iz Los Angeles Lakers, ki je pri 2.779.812 glasovih in je tudi košarkar z največ glasovi v tokratnem glasovanju, tako kot je bil že pred tednom dni, ko so prvič objavili vmesne rezultate.

Na drugem mestu skupno in na prvem v vzhodni konferenci je tudi tokrat košarkar Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, ki je prejel 2.670.816 glasov. Od Dončića je več glasov prejel tudi zvezdnik Boston Celtics Kyrie Irving (2.381.901), medtem ko tretjeuvrščeni Kawhi Leonard iz Toronto Raptors že zaostaja (2.092.806).

The second returns of #NBAAllStar Voting 2019 presented by @Google!



Vote on https://t.co/R6fBO5LSAS, the NBA App or by searching for your favorite player or team on Google.

Vote now! https://t.co/7WGNCNxnJB pic.twitter.com/akz3wREzFM — 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 10, 2019

Postal bi drugi najmlajši in drugi Slovenec

Goran Dragić je lani postal prvi Slovenec na tekmi All-Star. Foto: Getty Images Dončić, ki se po 40 tekmah v ligi NBA lahko pohvali s povprečjem 19,8 točke, 6,7 skoka in 4,9 asistence na tekmo, do zdaj pa je zmogel že šest dvojnih dvojčkov in že štirikrat presegel mejo 30 točk (nazadnje prav v noči na četrtek, ko se je pri 30 točkah ustavil pri zmagi nad Phoenix Suns Igorja Kokoškova), bo, če bo prišel na letošnji All-Star, postal drugi najmlajši košarkar, ki bi mu uspelo kaj takega. Na dan tekme bo namreč star 19 let in 354 dni. Kobe Bryant je bil leta 1998 star 19 let in 175 dni.

Ob tem bi Dončić postal tudi drugi Slovenec, ki bi mu uspelo kaj takega. Lani je na tekmi zvezd igral Goran Dragić, ki je priložnost dobil naknadno, potem ko se je poškodoval Kevin Love. V dobrih 11 minutah je za Jamesovo ekipo, ki je proti Curryju in njegovim izbrancem zmagala s 148:145, dosegel dve točki, dodal pa še štiri skoke in asistenco.

Dončić bo sicer skoraj zagotovo izbran tudi za tekmo novincev, ki bo na sporedu v petek, 15. februarja, in bo na njej, če bo tako želel, lahko nastopil tudi v primeru, če bo izbran za glavni dogodek, ki sledi dva dni za tem.

Kako glasovati?

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:



- Prek spletne strani



- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.



-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja. - Prek spletne strani google.com , kjer je treba v iskalnik vpisati "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote". Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, na primer Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat. Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote . Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko bodo glasovi šteli dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja.

Kako izvedejo glasovanje?

Glasovanje za letošnjo tekmo All-Star se je začelo 25. decembra, trajalo pa bo do 21. januarja. Glasovi navijačev prinašajo 50 odstotkov glasov, 25 odstotkov bodo podali vsi košarkarji v ligi NBA, preostalih 25 pa mediji. Medtem ko navijači svoje glasove lahko oddajajo vsakodnevno (današnji glasovi štejejo celo dvojno), za trenerje in predstavnike medijev to ne velja. Oddajo lahko samo eno glasovnico, vsi skupaj pa bodo določili deset članov začetnih peterk obeh ekip. Preostalih 14 bodo določili glavni trenerji 30 ekip v ligi NBA.



Rezultate, ki bodo ponudili odgovor na vprašanje, koga bomo sredi prihodnjega meseca gledali na tekmi zvezd v dvorani Spectrum Center v Charlottu, bodo razkrili 24. januarja. Takrat bo tudi znano, kdo bosta kapetana obeh ekip. Košarkarja, ki bosta ob koncu glasovanja na vrhu na vzhodu in zahodu (trenutno sta to James in Antetokounmpo), bosta potem izbrala vsak svojo ekipo med 24 košarkarji, ki bodo na voljo.



Ekipi bosta vodila trenerja, ki bosta s svojima ekipama na začetku februarja najvišje na lestvici posamezne konference.