Nove dimenzije Dončićmanije

Še četrtič v svoji kratki, a vseeno blesteči karieri v ligi NBA je Luka Dončić presegel mejo 30 točk. A za razliko od predhodnih podobnih podvigov je imel tokrat njegov učinkovit strelski večer vendarle tudi pozitiven vpliv na klubski uspeh. Dallas je namreč proti Phoenixu prekinil krajši niz porazov, s čimer se je zvezdniški status 19-letnega Ljubljančana še okrepil. Dokaz njegovega zvezdništva in izjemne priljubljenosti je tudi glasovanje za začetni peterki tekme zvezd (All-star), ki jo bo 18. februarja gostil Charlotte.

Spomnimo, ko so iz vodstva lige NBA pred enim tednom sporočili delne rezultate glasovanja navijačev, je postalo dokončno jasno, kako zelo globalna je njegova zgodba. Luka je (bil) namreč s skoraj 680 tisoč glasovi celo drugi med visokimi zahodnimi igralci in potemtakem resen kandidat za prvo peterko. Glasovi navijačev namreč predstavljajo 50-odstotno utež pri izboru. Po 25 odstotkov pa v končni seštevek prinašajo glasovi medijev in igralcev.

Da h glasovanju prek različnih platform Slovence nagovarjajo odgovorni pri Košarkarski zvezi Slovenije in številni znani slovenski obrazi je razumljivo in pričakovano. V višjo prestavo pa so pri nagovarjanju navijačev zdaj prestavili tudi v Teksasu. O tem dovolj zgovorno pričata posnetka, ki krožita po spletu. V prvem h glasovanju za Dončića poziva Mark Cuban, ki je svoj nagovor opravil v Španščini. Za še bolj odmeven poziv pa je poskrbel župan Dallasa Mike Rawlings.