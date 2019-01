Dončić brez usmiljenja do selektorja Kokoškova #video

Pred tekmo je bilo nekaj negotovosti, ali bo Luka Dončić zaradi težav s hrbtom lahko pomagal Dallasu proti Phoenix Suns. Navijači so ga navdušeni pozdravili na parketu, na katerem je slovenski košarkar spisal novo košarkarsko poezijo in prvič v sezoni popeljal Mavericks do zmage nad moštvom Igorja Kokoškova.

Po treh zaporednih porazih so navijači Dallas Mavericks spet končno dočakali novo zmago čete Ricka Carlisleja. Tretjič v sezoni so jim nasproti stali košarkarji Phoenix Suns, na čelu katerih je zlati selektor slovenske reprezantance Igor Kokoškov.

Če sta prva dva obračuna pripadla njegovemu moštvu, so tokrat pri Dallasu le dobili zadoščenje. Luka Dončić je bil s 30 točkami tisti, ki je prekinil črn niz proti Phoenixu, ki je sicer trajal kar sedem tekem.

Učinek Luke Dončića: 30 točk, met za tri 4/9, met za dve 4/5, prosti meti 10/6, šest skokov, pet asistenc, tri ukradene žoge, štiri izgubljene žoge v 36 minutah. Povprečje v tej sezoni: 19,6 točke, 6,7 skoka, 4,9 asistence, 1,1 ukradene žoge, 0,3 blokade, 3,3 izgubljene žoge v skoraj 32 minutah.

Devetnajstletni novinec je imel spet svoj šov in prišel do tretjega najboljšega strelskega večera v ligi NBA – največ točk je dosegel proti New Orleans (34). Po njegovi trojki v drugem polčasu in eni izmed petih podaj s sredine igrišče DeAndreju Jordanu je Dallas prišel do vodstva, ki ga nato do konca tekme ni izpustil več iz rok.

Vrhunci Luke Dončića proti Phoenix Suns

Štiri točke v enem napadu

V prvem polčasu je slovenskemu košarkarskemu dragulju uspel prav poseben podvig, ko je v enem napadu dosegel štiri točke. Najprej je zadel trojko, nad njim je bil storjen prekršek, nato pa zadel še prosti met. Prav pri tej prvini ta večer ni bil najbolj razpoložen, saj jih je zgrešil šest. Če bi bil bolj natančen pri rekordno izvajanih prostih metih (16), bi lahko postavil nov strelski mejnik v ligi NBA, tako pa ostal pri številki 30, ki je še vedno za mnoge magična.

Bolj kot individualna statistika si Luka želi zmag Dallasa, ki je v zadnjem obdobju v veliki rezultatski krizi. Niz treh zaporednih porazov se je ponoči sicer prekinil, a je do mesta, ki peljejo v končnico še vedno oddaljen tri zmage.

Naveza Dončić-Jordan je bila spet dobro uigrana. Foto: Reuters

Hvale na njegov račun

Pred tekmo s slovenskim košarkarjem se je za ameriški Undefeated razgovoril Dončićev konkurent v boju za naslov novinca leta, Deandre Ayton. Prvi pick preteklega izbora v tej sezoni podrobno spremlja nastope slovenskega košarkarja, ob tem pa ne ostaja ravnodušen.

"Imam družino, ki ves čas govori le o Luki. Seveda mi ni vseeno, želim si le igrati dobro zase in moje soigralce," o svojem konkurentu pravi Ayton. "Njegove tekme gledam ves čas. Neverjeten je. Vedno pravim, da je nemogoče, da je novinec v ligi NBA. Vidi se, da je že igral na profesionalni ravni. Pogosto se znajde v podobnih situacijah, v katerih se je znašel že v Evropi," s pohvalami na račun Dončića ni skoparil Bahamec.

Foto: Reuters Proti Dallasu je imel kar nekaj težav z osebnimi napakami, tekmo pa posledično končal pri le šestih točkah in petih skokih. Gostje so pogrešali prvega strelca moštva Devina Bookerja, ki ima bolečine v hrbtu.

Podobne težave ima pri Dallasu tudi Denis Smith Jr., ki je izpustil že trinajsto tekmo v sezoni – večino sicer zaradi bolečin v zapestju. Manjkal je prav tako legendarni Dirk Nowitzki, ki mu je bolezen preprečila nastop.

Dallas bo naslednjo tekmo odigral v noči na soboto, ko bo gostil Minnesoto.

Veliki obračun se je ponoči obetal med Houston Rockets in Milwaukee Bucks in navijači so ga dobili. Zlasti dvoboj med zvezdnikoma Jamsom Hardnom in Giannisom Antetokounmpojem. Strelski obračun je sicer pripadel Hardnu, ki je tekmo končal pri 42 točkah (met iz igre 13/30), 11 skokih in šestih asistencah, zadoščenje pa je bilo na strani grškega košarkarja. Njegovo moštvo je namreč zmagalo s 116:109, sam pa je prispeval 27 točk (met iz igre 8/17, prosti meti 11/14), kar 21 skokov in pet asistenc

