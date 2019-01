Vujačić še ni rekel zadnje besede

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čez dva meseca bo dopolnil 35 let, vseeno pa Aleksander Vujačić košarkarskih čevljev še ni pripravljen obesiti na klin. Zanj se je zanimal tudi Panathinaikos.

Po slabšem začetku sezone so pri nekdanjem evropskem klubskem prvaku Panathinaikosu prižgali alarm in potegnili prve kadrovske poteze. Že pred novim letom je v Atene pripotoval izkušeni 66-letni trenerski maček Rick Pitino, ki je pečat pustil tako v ligi NBA kot ligi NCAA. Trenersko pisarno v grški metropoli mu je izpraznil Xavi Pascual.

Pitino je zdaj že pripeljal tudi prvo igralsko okrepitev. To je 29-letni ameriški branilec Sean Kilpatrick, ki je pred tem zamenjal več severnoameriških delodajalcev. Zdaj bo Panathinaikosu, ki je v domačem prvenstvu resda še brez praske, v evroligi pa zaseda deveto mesto (7 zmag - 9 porazov), skušal pomagati do boljšega nadaljevanja sezone.

Po poročanju Sportanda pa je bil v zelo resnih kombinacijah za selitev v Atene tudi 34-letni Aleksander Vujačić. Ta že vse od pomladnega konca sodelovanja s Fiatom iz Torina ni igral, a vztraja, da pod koši še ni rekel zadnje besede. V zadnjih tednih Mariborčan, ki je igral za Hopse, Snaidero, NJ Nets, Anadolu Efes, LA Clippers, Venezio, Baskonio, BB Istanbul, New York in LA Lakers, s katerimi je bil dvakrat prvak lige, pospešeno trenira in je na voljo na igralski tržnici.