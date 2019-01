Ameriške sanje Luke Dončića z napako

Pri severnoameriškem poklicnem moštvu Dallas Mavericks so pred sredinim (po slovenskem času v noči na četrtek) obračunom s Phoenix Suns svojemu prvemu strelcu Luki Dončiću namenili priponko "vprašljivega". Njegov nastop visi v zraku zaradi težav s hrbtom. Če gre soditi po skopih informacijah iz Teksasa, vendarle ne gre za hujše težave. Status vprašljivega je imel namreč 19-letni Ljubljančan že večkrat, pa je v dosedanjem delu sezone izpustil eno od skupno 40 tekem. Zato tudi tokrat ne bo presenečenje, če bo Luka v prvi peterki tekme, s katero se bo za Dallas končala prva polovica rednega dela.

Oddaljevanje od osmerice

Dončićeve zdravstvene težave pa še zdaleč niso največja težava Dallasa. Luka sicer že lep čas živi svoje košarkarske sanje. Zdaj tudi ameriške sanje. Na individualni ravni bi si le stežka želel lepšega prehoda v ligo NBA. S povprečjem 19,6 točke, 6,7 skoka in 4,9 asistence je na statistični ravni povsem pri vrhu novincev, navijače in strokovnjake pa vseskozi navdušuje tudi z domiselnimi potezami, odločnostjo in težnjo po prevzemanju odgovornosti v ključnih delih. Toda … Element, ki kazi podobo teh ameriških sanj, je klubski izkupiček. Dallas namreč z 18 zmagami in 22 porazi zaseda predzadnje mesto lestvice zahodne konference. Osmerica, ki zagotavlja končnico, se oddaljuje.

Največja težava: učinkovitost v gosteh

Medtem ko bi 45-odstotna učinkovitost v vzhodni konferenci zadostovala celo za deseto mesto, je na divjem zahodu to dovolj za štirinajsto. Razlike so res precej majhne, a za Dallas ob treh porazih v nizu ter zgolj treh zmagah na zadnjih desetih tekmah težavo predstavlja učinkovitost v gosteh. Luka Dončić in soigralci so namreč od 21 tekem v gosteh dobili le tri. Čeprav se v ameriškem medijskem diskurzu pogosto podvige posameznikov postavlja pred ekipo, pa Luka kljub zadovoljstvu na račun učinkovitega prehoda v ligo NBA ob pogledu na ta podatek in lestvico ni ravnodušen.

Foto: Getty Images

Osrečiti okolico

"Ne želim osrečiti le sebe, temveč tudi vse okrog mene. Zato je tudi moj dolgoročni cilj naslov prvaka," je v nedavnem pogovoru za ESPN dejal Dončića. Na drugi strani mikrofona je bil tedaj Chauncey Billups, nekdanji zvezdnik lige, ki kot televizijski analitik ne skriva navdušenja nad Slovencem in njegovo miselnostjo. "Ima zelo visok košarkarski IQ. Večina njegovih vrstnikov razmišlja le o sebi. Luki pa se pozna, da je že od trinajstega leta ekipni igralec. Ekipno razmišljanje ima priučeno," je dejal nekdanji prvak.

Kokoškov bi ocenjeval čez 20 let

Obračun Dallasa in Phoenixa pa, če bo Luka vendarle zaigral, ne bo le dvoboj moštev z dna lestvice zahodne konference, temveč tudi vnovična priložnost, da se v središču pozornosti znajdeta prvi izbor nabora Deandre Ayton in slovenski zvezdnik. Za ameriške medije to pomeni tudi obuditev vprašanj o pravilnih klubskih odločitvah na naboru 2018. Trener moštva iz Arizone Igor Kokoškov si s tem ne beli glave. "To sta dve različni poti, dve življenji. Vem, za medije so te primerjave dobra zgodba. A osebno menim, da bomo črto lahko potegnili šele čez 20 let. Kdo ve, morda pa gledamo dva bodoča člana Hrama slavnih," na stalna ugibanja o tem, ali bi moral Phoenix vendarle izbrati Dončića, odgovarja nekdanji slovenski selektor.

Kokoškov in Dončić sta uspešno sodelovala v reprezentanci, v ligi NBA sta tekmeca. Foto: Vid Ponikvar

"Želim zmagovati"

Tudi Ayton, ki v svoji krstni sezoni v povprečju dosega 16,7 točke, 10,7 skoka in 2,2 asistence, se ne želi predajati razpravam o tem, komu najbolje kaže v tekmi na novinca leta. Najpogosteje se omenja prav Dončić, sicer tudi dvakratni novinec meseca na zahodu. "To zame ni tako zelo pomembno. V mojih mislih so predvsem zmage. Delujem v klubu, pred katerim bi bila lahko lepa prihodnost. Imamo navijače, ki so lačni zmag in uspehov. Želim biti stabilen novinec, ki se uči in napreduje," poudarja 216 centimetrov visoki bahamski center, ki se je letos že dvakrat pomeril z Dallasom in pokazal dva obraza. Prvo tekmo je končal z dvojnim dvojčkom (18 točk, 10 skokov), na drugi pa se parket zapustil s sedmimi točkami in petimi skoki.