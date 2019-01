Katastrofalen polčas Dallasa pokvaril izjemen večer Dončića #video

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je v pestrem večeru v ligi NBA z Dallasom na domačem parketu izgubil proti oslabljeni zasedbi Los Angeles Lakers (97:107). Ljubljančan je bil s 27 točkami prvi strelec gostiteljev in ena redkih svetlih točk v taboru Teličkov, ki so dobili prvi polčas s 67:54, nato pa močno popustili in v nadaljevanju dosegli zgolj 30 točk. Jezerniki so premagali Dallas že tretjič v tej sezoni.

Učinek Luke Dončića: 27 točk, met za tri 2/6, met za dve 8/17, prosti meti 5/7, osem skokov, dve asistenci, ena ukradena žoga, ena blokada, ena izgubljena žoga v 34 minutah in 52 sekundah. Povprečje v tej sezoni: 19,6 točke, 6,7 skoka, 4,9 asistence, 1,1 ukradene žoge, 0,3 blokade, 3,3 izgubljene žoge v 31 minutah in 9 sekundah.

Košarkarji Dallasa so bili v razprodani dvorani American Airlines Arena, kjer jim gre v tej sezoni odlično, saj v njej kot za stavo premagujejo tekmece, na dobri poti do nove zmage. Po prvem polčasu so proti Los Angeles Lakers, ki je v Teksasu igral brez dveh zvezdnikov (manjkala sta LeBron James, ki ima težave z dimljami že dva tedna, in Rajon Rondo), vodili s 67:54. Nato pa se je Teličkom ustavilo.

V nadaljevanju so ob zelo skromnem metu iz igre dosegli le še 30 točk, pokvarili dober vtis iz prvega dela tekme in na koncu priznati premoč oslabljenim gostom iz Kalifornije. Jezerniki so zmagali s 107:97, večino točk pa sta dosegla mlada asa Brandon Ingram (29 točk, met iz igre 12/21, strelski rekord sezone) in Lonzo Ball (21 točk, met iz igre 8/15).

Vrhunci Luke Dončića na tekmi proti Los Angeles Lakers:

Lakers so dosegli šele drugo zmago, odkar nastopajo brez kralja Jamesa, ki se je poškodoval na božični dan. Jezerniki v tej sezoni ostajajo strup za Dallas. Premagali so ga še tretjič (3:0) in se utrdili na osmem mestu zahodne konference, ki še vodi v končnico. Telički so izgubili že četrtič v zadnjih petih tekmah, z razmerjem zmag in porazov 18/22 pa so na močnem zahodu padli na predzadnje mesto.

Soigralci pustili Dončića na cedilu

Po krajši odsotnosti - izpustil je dve tekmi - se je v ekipo Los Angeles Lakers vrnil Kyle Kuzma. Zgrešil je uvodnih osem metov iz igre, a se v nadaljevanju razigral in na koncu ob skromnem metu 4/20 dosegel 13 točk. Foto: Reuters Slovenski čudežni najstnik Luka Dončić, ki je v krstni sezoni v ligi NBA deležen izjemnega zanimanja in spoštovanja, o čemer pričajo tudi številni glasovi za nastop na tekmi vseh zvezd, je bil s 27 točkami prvi strelec gostiteljev. Toliko točk proti Los Angeles Lakers, pri katerih je pogrešal velikega vzornika Jamesa, še ni dosegel.

Za kaj več je pogrešal več razigranih soigralcev. Ostrostrelec Dallasa Harrison Barnes je ob skromnem metu 3/13 prispeval le 11 točk, toliko točk sta dosegla tudi Dennis Smith Jr., ki je zadel oba meta za tri točke, in rezervist J. J. Barea.

Edini dvojni dvojček pri Dallasu je postavil prvi center DeAndre Jordan (10 točk in 19 skokov), Dončić ga je zgrešil le za dva skoka. Raznovrstni predstavi, v kateri je v prvem polčasu navduševal z atraktivnimi asistencami in neustrašnimi prodori, je dodal osem skokov, v slabih 35 minutah, ki jih je prebil na parketu, pa je izgubil le eno žogo.

Dončić izpostavil boljšo obrambo gostov

Dallas v tej sezoni še ni izkusil slabšega polčasa kot ravno proti Jezernikom. V tretji in četrti četrtini skupaj je dosegel le 30 točk. Zanimivo je, da je več točk dosegel tako v prvi kot tudi drugi četrtini. V drugem polčasu so izbranci Ricka Carlisleja iz igre metali katastrofalno. Od 43 metov so jih zadeli le 11, hkrati pa si v tem delu srečanja privoščil še 11 izgubljenih žog.

Vrhunci srečanja v Dallasu:

"Gostje so v drugem polčasu zaigrali veliko bolje v obrambi. Žoga med nami ni potovala tako kakovostno in hitro kot v prvem delu," je po novem izjemnem strelskem izkupičku (27 točk), najboljšem v letu 2019 in prvem, v katerem je prebil strelsko mejo 20 točk, povedal 19-letni Slovenec. V drugem polčasu je dosegel več kot polovico košev iz igre za Dallas (šest od 11), tudi dve trojki, edini na tekmi, ki ju je zadel iz šestih poskusov.

Dallas bo ponovno na delu v domači dvorani, v kateri so v tej sezoni dobili 16, izgubili pa štiri tekme, v noči na četrtek. Gostil bo Phoenix, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. Sonca so v tej sezoni, v kateri se lahko pohvalijo zgolj z devetimi zmagami, dobila obe tekmi s Telički.

Harden neustavljiv v trojkah

Najboljši strelec lige NBA James Harden je Houstonu do zmage nad Denverjem (125:113) v derbiju zahodne konference pomagal z 32 točkami in 14 asistencami. Zadel je šest trojk (met za tri točke 6/15) in niz srečanj, na katerih je bil izza velike črte uspešen vsaj petkrat, podaljšal na deset. Bradati zvezdnik je imel na tekmi velikega zaveznika v napadu, saj je Švicar Clint Capela prispeval 31 točk in devet skokov.

Predstava Jamesa Hardna proti Denverju:

Pri gostih je s 24 točkami, 13 skoki, a tudi kar osmimi izgubljenimi žogami izstopal Srb Nikola Jokić, njegov soigralec Monte Morris pa je z 21 točkami (met iz igre 9/13) poskrbel za strelski dosežek kariere.

Za visoko zmago New Orleansa nad Memphisom je najbolj zaslužen Anthony Davis (36 točk in 13 skokov), mejo 30 točk je na dvoboju med Milwaukeejem in Utahom (114:102) prebil Giannis Antetokounmpo. Grški as se je izkazal s 30 točkami in desetimi skoki. Milwaukee je v tej sezoni na domačem parketu dobil 19 od 23 tekem.

De'Aaron Fox needed just 22:30 to rack up a team-high 20 PTS and 5 STL on Monday. The last NBA player with at least 20 PTS and 5 STL in 23 or fewer minutes was Manu Ginobili (2016). pic.twitter.com/RVCibJ7sA6 — NBA.com/Stats (@nbastats) January 8, 2019

Na dvoboju v Sacramentu je blestel De'Aaron Fox. Mladi branilec Kraljev je v dobrih 22 minutah dosegel 20 točk, izkazal pa se je tudi s petimi ukradenimi žogami. Zadnji košarkar v ligi NBA, ki se je lahko pohvalil s podobnim učinkom v manj kot 23 minutah srečanja, je bil leta 2016 legendarni član San Antonio Spurs Manu Ginobili.

Lestvici: