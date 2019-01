Dončić, ki je pristal v družbi Jamesa in Duranta, z besedami podražil Kokoškova

Ob zmagi Dallas Mavericks proti Phoenix Suns je statistika Luke Dončića znašala 30 točk, šest skokov, pet asistenc in tri skoke, kar je šele sedmi dosežek mladoletnika v ligi NBA, ki je povrhu vsega še zmagal na tekmi.

Le LeBronu Jamesu in Kevinu Durantu je uspelo pred njim narediti kaj takega. Dallas je po treh zaporednih porazih le prišel do zmage. S 104:94 je padel Phoenix. Če je Dallas na prejšnji tekmi proti LA Lakers zapravil priložnost za zmago v tretji četrtini, temu ni bilo tako danes ponoči.

.@luka7doncic finished w/ 30pts/6rebs/5asts/3stls that's only 7th time in NBA history that a teen has finished w/those totals. Only other 2 players to ever accomplish that are LeBron James & Kevin Durant. But most importantly we got the W!



