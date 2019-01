Shaq je zadržan do Dončićevih glasov

Luka Dončić se pripravlja na novo preizkušnjo v ligi NBA. Tekmec njegovega Dallasa bo Minnesota. Za slovenskega reprezentanta bo to že 41. tekma v najmočnejši ligi na svetu, do sedaj se lahko pohvali z zavidljivo statistiko, saj v povprečno 32 minutah dosega 19,8 točke, 6,7 skoka in 4,9 asistence. Ker ob zavidanja vrednih številkah svojo igro plemeniti še z domiselnostjo, izjemno energijo in nepredvidljivostjo, za nameček pa ga v Teksasu vse bolj potiskajo v središčno vlogo, je ameriško košarkarsko vznemirjenje okrog njega vse večje. Nov vrhunec je doseglo z novimi delnimi rezultati glasovanja za tekmo All-star.

Pred njim je le LeBron James

Spomnimo, v četrtek je po svetu zaokrožil podatek o kar 2.220.077 glasovih za Dončića. Če pustimo ob strani primerjave s številom prebivalcev Slovenije, številka pravo veljavo dobi v kontekstu glasov za ostale košarkarje. V zahodni konferenci je namreč pred njim le LeBron James, v hrbet pa mu med drugim gledajo Paul George, Kevin Durant, Anthony Davis, Stephen Curry … Na Vzhodu sta več glasov prejela le Giannis Antetokounmpo in Kyrie Irving. Glasovi navijačev resda predstavljajo 50-odstotno utež pri izboru (po 25 odstotkov v končni seštevek prinašajo glasovi medijev in igralcev), vseeno pa vmesne številke kažejo na izjemno priljubljenost in Dončića postavljajo v ugoden položaju pred tekmo zvezd, ki jo bo 18. februarja gostil Charlotte.

Ne spreglejmo: Dragić deveti med vzhodnimi branilci



Če/ko bo Luka zaigral na tekmi All-star, mu bo kakšen nasvet lahko namenil Goran Dragić, ki je bil med zvezdami lani. Zanimivo, čeprav je večinoma poškodovan, so mu navijači do sedaj namenili 191.541 glasov. To ga med branilci na Vzhodu uvršča na deveto mesto.

Foto: Getty Images

Navdušenje z zadržki

Kot odmev na razglasitev drugih delnih rezultatov so se v košarkarskem svetu sprožili odzivi. V Sloveniji predvsem navijaški in spodbudni, tudi v ZDA pa je rdeča nit veliko odobravanje. Da pa ne bi ponujali zgolj golega navdušenja, tokrat izpostavljajo pogovor iz priljubljene oddaje Game time live, v kateri sta o glasovih spregovorila legendarni center Shaquille O'Neal in nekdanji igralec ter analitik Kenny Smith. Oba sicer Dončiću priznavata igralske kakovosti in odlično vključitev v ligo NBA, a se ne želita prepustiti valu popolnega navdušenja. Poudarjata predvsem pomen dolgoročne stabilnosti, ki košarkarjem prinaša vidno vlogo v ligi.

Foto: Guliver/Getty Images

Shaq: Je nadarjen, toda …

"Luka je zelo priljubljen igralec. Verjetno je priljubljen v domovini, kjer mnogi glasujejo zanj. A to so glasovi. To je tekma zvezd. To še ne pomeni, da je drugi najboljši. Ni. Je pa nadarjen košarkar," razmišlja Shaq in dodaja, da je tudi Kitajec Jao Ming kopičil nastope v prvi peterki tekme zvezd, pa ni boljši od njega. "Igra dobro, na ravni tekme zvezd. A počakajmo, odigral je 30 tekem," pa dodaja Smith in v isti sapi navaja primer tajvanskega košarkarja Jeremyja Lina, ki je bil tudi zaradi azijskega trga deležen izjemne pozornosti, a se ni razvil v velikega zvezdnika, temveč v "le" kakovostnega igralca.

Če bi ponovili Draft, bi bil Luka št. 1

Zanimiv vidik pri ocenjevanju Dončića in njegovega vpliva na igro ponuja legendarni Reggie Miller. Dolgoletni zvezdnik Indiane, ki je bil z reprezentanco ZDA olimpijski in svetovni prvak, je v pogovorni oddaji The Dan Patrick Show Luki pripisal status prvega favorita za novinca leta, obenem pa je prepričan, da bi ponovitev zadnjega nabora lige ponudila povsem drugo sliko. "Dončić bi bil številka ena," je prepričan Miller, prepričan o svetli prihodnosti ljubljanskega zvezdnika. "Košarka se spreminja. Visoki košarkarji postajajo dinozavri. Do izraza prihajajo igralci, ki znajo odigrati na več ravneh in pokrivajo več položajev, ki so učinkoviti v igri z obrazom proti košu, ki obvladajo žogo … Morda so ga mnogi podcenjevali, saj prihaja iz Evrope. Pričakuje se, da bodo prišleki mehki. On pa je bil MVP evrolige, čeprav je izjemno mlad," poudarja Miller.

Glasovanje za All-star tekmo, delni rezultati: VZHOD



Višji položaji

1. Giannis Antetokounmpo 2,670,816 glasov

2. Kawhi Leonard 2,092,806

3. Joel Embiid 1,710,229

4. Jayson Tatum 599,289

5. Jimmy Butler 569,354

…



Branilci

1. Kyrie Irving 2,381,901

2. Dwyane Wade 1,199,789

3. Kemba Walker 858,798

4. Ben Simmons 695,032

5. Victor Oladipo 567,893

...

9. Goran Dragić 191,541

ZAHOD



Višji igralci

1. LeBron James 2,779,812

2. Luka Dončić 2,220,077

3. Paul George 1,859,216

4. Kevin Durant 1,717,968

5. Anthony Davis 1,564,347

…



Branilci:

1. Stephen Curry 2,094,158

2. Derrick Rose 1,986,840

3. James Harden 1,674,660

4. Russell Westbrook 1,494,382

5. Klay Thompson 706,960

Foto: Reuters

Kako glasovati?

Za svojega favorita lahko glasujete na več načinov:



- Prek spletne strani



- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.



-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko glasovi štejejo dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja. - Prek spletne strani google.com , kjer je treba v iskalnik vpisati "NBA Vote" ali "NBA All-Star Vote". Najbolj preprosta možnost je, da v iskalnik vpišete zgolj ime in priimek svojega favorita, na primer Luka Dončić, in odprla se vam bo ikona za glasovanje. Vsak dan lahko glasujete enkrat. Prek uradne spletne strani lige NBA, in sicer na povezavi nba.com/vote . Glasujete lahko za dva branilca in tri visoke igralce.- Prek uradne mobilne aplikacije lige NBA.-Izjemno pomembni so 3., 4., 10., 11. in 21. januar, ko glasovi štejejo dvojno. Glasovanje bo končano 21. januarja.

Kako izvedejo glasovanje?

Glasovanje za letošnjo tekmo All-Star se je začelo 25. decembra, trajalo pa bo do 21. januarja. Glasovi navijačev prinašajo 50 odstotkov glasov, 25 odstotkov bodo podali vsi košarkarji v ligi NBA, preostalih 25 pa mediji. Medtem ko navijači svoje glasove lahko oddajajo vsakodnevno (današnji glasovi štejejo celo dvojno), za trenerje in predstavnike medijev to ne velja. Oddajo lahko samo eno glasovnico, vsi skupaj pa bodo določili deset članov začetnih peterk obeh ekip. Preostalih 14 bodo določili glavni trenerji 30 ekip v ligi NBA.



Rezultate, ki bodo ponudili odgovor na vprašanje, koga bomo sredi prihodnjega meseca gledali na tekmi zvezd v dvorani Spectrum Center v Charlottu, bodo razkrili 24. januarja. Takrat bo tudi znano, kdo bosta kapetana obeh ekip. Košarkarja, ki bosta ob koncu glasovanja na vrhu na vzhodu in zahodu (zdaj sta to James in Antetokounmpo), bosta potem izbrala vsak svojo ekipo med 24 košarkarji, ki bodo na voljo.



Ekipi bosta vodila trenerja, ki bosta s svojima ekipama na začetku februarja najviše na lestvici posamezne konference.