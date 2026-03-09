Poslastica v Oklahomi

Aktualni prvaki lige NBA, košarkarji moštva Oklahoma City Thunder, se bodo ponoči po slovenskem času na domačem parketu pomerili z Denver Nuggetsi Nikole Jokića. Shai Gilgeous-Alexander in soigralci so tudi v tej sezoni domala neustavljivi in so že pri 50 zmagah ter trdno na vrhu zahodne konference. Denver je z 39 zmagami in 25 porazi peti na lestvici, povsem enako razmerje zmag in porazov pa imajo tudi LA Lakersi Luke Dončića, ki so šesti na lestvici.

V noči na torek bodo v najmočnejši košarkarski ligi na svetu odigrane še štiri tekme, Golden State Warriors gostujejo pri Utah Jazzih, LA Clippersi gostijo New York Knickse, Cleveland Cavaliers na vzhodu pričakujejo Philadelphia 76erse, Brooklyn Nets pa Memmphis Grizzliese.

Luko Dončića in LA Lakerse naslednja tekma čaka v sredo zjutraj po slovenskem času (4.00), ko se bodo na domačem parketu udarili z Minnesota Timberwolvesi.

Liga NBA, 9. marec

Lestvici

