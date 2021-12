Čančarjev rekord sezone, Dallas čestital prvakom, Dončić navijal doma #video

V ligi NBA je bilo v noči na petek zelo pestro. Odigranih je bilo 11 tekem, zaradi okužb s covid-19 pa je bilo odsotnih kar nekaj pomembnih igralcev. Dallas je brez številnih zvezdnikov, manjkal je tudi Luka Dončić, doma ostal praznih rok proti prav tako oslabljenemu prvaku Milwaukeeju, na domačem parketu pa je bil neuspešen tudi Denver, pri katerem je Vlatko Čančar prvič v tej sezoni začel dvoboj v prvi peterki in dosegel strelski rekord sezone (11 točk). Z imenitnim strelskim večerom je znova postregel Stephen Curry, ki je Golden Statu do zmage nad Memphisom pomagal s 46 točkami!

Košarkarji Denverja so bili na dobri poti, da bi doma ugnali Charlotte. Vodili so že za 19 točk (90:71), a nato pokvarili dober vtis z zelo slabo predstavo v zadnji četrtini. Izgubili so jo kar s 15:38, ostali brez zmage in podobno kot Dallas znova padli pod polovično uspešnost v ligi NBA (15 zmag in 16 porazov). Nuggets so doživeli poraz s 107:115.

Vrhunci dvoboja v Denverju:

Trener Mike Malone je v začetno postavo prvič v tej sezoni uvrstil Vlatka Čančarja. Ko je tik pred tekmo postalo očitno, da jo bo moral Aaron Gordon zaradi bolečin v levi stegenski mišici izpustiti, se je odprla priložnost Primorcu. Slovenski reprezentant je na parketu prebil dobrih 19 minut, v tem času pa ob zelo natančnem metu iz igre (za tri 1/1, za dve 4/5) dosegel 11 točk. Toliko jih v tej sezoni še ni dosegel. Pred tem jih je največ dosegel 26. novembra proti Milwaukeeju (10), ni pa veliko zaostal niti za rekordom kariere, ko se je 13. maja 2021 proti Minnesoti na seznam strelcev vpisal s 14 točkami.

Čančar si je s svojo predstavo prislužil pohvalo trenerja. ''Vlatko je na parketu naredil kar nekaj dobrih stvari,'' je po dvoboju izpostavil Malone, ki je v zadnji četrtini pogrešal več moštvene igre. ''Takrat je žoga prenehala krožiti med igralci. Vsak je hotel izpeljati napad, to pa je bila voda na mlin za tekmeca, saj jim je to omogočilo veliko protinapadov,'' je dejal strateg Denverja. Pri gostiteljih je izstopal Nikola Jokić. Srbski zvezdnik je že v prvem polčasu zbral dvojnega dvojčka (12 točk in 16 skokov), dvoboj pa sklenil z 29 točkami in kar 21 skoki. Njegov rekord, kar zadeva skoke, v ligi NBA sicer znaša 22.

Prvaki do odločilne prednosti v Dallasu v zadnji četrtini

Ljubitelji košarke v Dallasu so v noči na petek spremljali dvoboj ekip brez največjih zvezdnikov. Telički so še šestič zapored pogrešali Luko Dončića. Mladi Slovenec je pet tekem izpustil zaradi bolečin v levem gležnju, tokrat pa je manjkal zaradi okužbe z novim koronavirusom. Dončić je stiskal pesti za soigralce doma, kjer je spremljal dvoboj, na koncu pa ni mogel biti zadovoljen z razpletom.

Zaradi poškodbe prsta na nogi je manjkal Kristaps Porzingis. Latvijec se je pred dvobojem ogreval s soigralci, a je nato trener Jason Kidd ocenil, da še ne more pomagati ekipi, tako da je ostal na klopi. V tej sezoni je izpustil že devet tekem, največ zaradi poškodbe kolena in hrbta, zdaj pa ga je na cedilu pustil še prst na desni nogi. Pri Dallasu so na seznamu okuženih igralcev poleg Dončića še Trey Burke, Tim Hardaway Jr., Reggie Bullock, Josh Green in Maxi Kleber, tako da je nastopilo kar nekaj novih imen izmed šesterice, ki se je Dallasu pridružila po podpisu desetdnevne pogodbe. Pri gostih, ki v tej sezoni branijo naslov najboljšega v ligi NBA, sta zaradi koronavirusa manjkala grški superzvezdnik Giannis Antetokounmpo in Bobby Portis.

Vrhunci dvoboja v Dallasu:

Dallasu je dobro kazalo vse do zadnje četrtine, ko so gostje poskrbeli za preobrat in v Teksasu zmagali s 102:95. V prvem polčasu so bili nenatančni iz igre, si privoščili 15 zaporednih zgrešenih metov iz igre, a so si Mavericks priigrali le dve točki razlike (43:41). V zmagovalni ekipi so večino točk prispevali trije igralci, s 26 točkami je prednjačil Khris Middleton, Jrue Holiday jih je dodal 24, izkušeni center DeMarcus Cousins pa 22, kar je njegov rekord sezone. Odkar je odsoten Antetokounmpo, so Bucks na petih tekmah zmagali trikrat.

Luka Dončić, ki je v karanteni, je za soigralce navijal doma:

Dallas je bil nenatančen pri metu za tri točke (27 odstotkov), Dorian Finney-Smith in Frank Ntilikina sta skupaj zadela le štiri od 19 metov. Najboljši strelec pri Dallasu, ki ima znova negativno razmerje zmag in porazov (15 proti 16), je bil z 19 točkami Jalen Brunson. To je bila prva tekma, na kateri je Kidd vodil Dallas proti Milwaukeeju, nekdanjemu klubu, ki ga je treniral v sezoni 2017/18, a so ga nato zaradi skromnih rezultatov odpustili. Dallas bo brez Dončića in še nekaterih pomembnih igralcev naslednjo tekmo odigral v noči na nedeljo, ko bo gostoval pri Utahu.

Liga NBA, 23. december: Denver Nuggets : Charlotte Hornets 107:115

Jokić 29 (met iz igre 13/34), 21 sk., 5 as., 6 izg. žog, Campazzo 12 (trojke 3/10), Čančar 11 (met za tri 1/1, met za dve 4/5), 4 sk., 2 as. v 19 minutah in 13 sekundah, Barton (9 sk.), J. Green in Rivers 11; Oubre Jr. 23, Rozier 17, 7 sk., Bridges in Ball 16 Dallas Mavericks : Milwaukee Bucks 95:102

Brunson 19 (met iz igre 7/15), 8 as., Ntilikina 14 (trojke 2/10), Chriss 13, Finney-Smith (trojke 2/9) in Powell 12, Brown 10, 13 sk., Dončić ni kandidiral za tekmo; Middleton 26 (met iz igre 8/14), 7 as., Holiday 24 (met iz igre 8/14), 7 sk., 7 as., Cousins 22, 8 sk. Indiana Pacers : Houston Rockets 118:106

Turner 32 (met iz igre 14/18), 10 sk., LeVert 24, 11 as., 8 sk., Duarte 18, Lamb 16; Wood 22, 8 sk., Green 20 (trojke 6/9), Tate 18, Gordon 15 Orlando Magic : New Orleans Pelicans 104:110

Anthony (11 as.) in Harris 22, Wagner 20, Carter Jr. 17, 12 sk.; Ingram 31 (met iz igre 12/23), Hart 22, Graham 20 Philadelphia 76ers : Atlanta Hawks 96:98

Embiid 23 (met iz igre 6/17), 10 sk., Maxey 17, Harris 16; Reddish 18, Collins 17, Bogdanović 15 (met iz igre 4/17), Mays 14, 11 sk. Miami Heat : Detroit Pistons 115:112

Herro 29 (met iz igre 11/21), Strus 26, Lowry 21, Vincent 15, 7 as.; Lyles 28, 8 sk., Bey 23, 10 sk., Joseph 21, 9 as., Jackson 19 New York Knicks : Washington Wizards 117:124

Walker 44 (trojke 7/14), 9 sk., 8 as., Randle 23, 9 sk., Burks 20, 7 sk.; Dinwiddie 21, 12 as., 7 sk., Kispert 20 (trojke 4/5), Kuzma 18, 10 sk., Holiday 16, Harrell 15 Phoenix Suns : Oklahoma City Thunder 113:101

Booker 30 (met iz igre 12/23), 7 sk., 7 as., Johnson 21, 9 sk., Ayton 19, 12 sk., Paul 16, 7 as.; Gilgeous-Alexander 29, 7 as., Giddley 17, Utah Jazz : Minnesota Timberwolves 128:116

Mitchell 28 (trojke 4/11), 7 as., Gobert 20, 17 sk., Bogdanović 18 (trojke 4/5), Conley 17, 6 as., Ingles 16; Beasley 33 (trojke 7/16), 6 sk., Russell 19, 14 as., 7 sk., Reid 17, 10 sk., McDaniels 16, 9 sk., 7 as. Golden State Warriors : Memphis Grizzlies 113:104

Curry 46 (trojke 8/14), Payton II 22; Morant 21 (met iz igre 6/15), 6 as., Melton (9 sk.) in Jackson Jr. 20 Los Angeles Lakers : San Antonio Spurs 110:138

James 36 (met iz igre 15/27), 9 sk., 6 as., Westbrook 30 (met iz igre 12/20), 7 sk., 7 as., Horton-Tucker 13; Bates-Diop 30 (met iz igre 11/11), 7 sk., White 23, 7 as., Walker IV 21 (trojke 4/8), Johnson 16, 10 sk., Landale (8 sk.) in McDermott 13 Prestavljeno:

Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets

Lestvici:

