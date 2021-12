Težave v ligi NBA: Čančar brez tekme v Brooklynu, tudi Dončićevi vse bolj oslabljeni

Luka Dončić bo izpustil še peto zaporedno tekmo v ligi NBA, deveto v tej sezoni, njegovi Dallas Mavericks pa ponoči gostujejo v Minneapolisu pri Minnesota Timberwolves. Ti so v naletu, dobili so zadnje tri tekme, na lestvici zahodne konference pa so tik za Dallasom na devetem mestu. Tik pred Dallasom pa so Denver Nuggets Vlatka Čančarja, ki bi morali tokrat gostovati v Brooklynu pri zdesetkanih Nets, a je liga to tekmo prestavila. Kot tudi obračun med Atlanto in Clevelandom.

V ligi NBA je vse več težav zaradi koronavirusa, tudi v Dallasu bodo zaradi na tekmi z Minnesoto ob poškodovanih Dončiću in Eugenu Omoruyiju pogrešali še Reggia Bullocka in Josha Greena, ki sta se znašla v proticovidnem protokolu, pa tudi Franka Ntilikino, ki je zbolel, a ne s covid 19, pa Willieja Cauleyja Steina, ki ne igra zaradi "osebnih razlogov", medtem ko se je Sterling Brown znašel na seznamu verjetnih za nastop.

Brooklynska bolnišnica

Težave imajo tudi v taboru Timberwolves, manjkala bosta namreč obolela Anthony Edwards in Taurean Prince, a to ni nič proti težavam, s katerimi se te dni soočajo v Brooklyn Nets. Ti bi se morali ponoči spopasti z Denver Nuggets Vlatka Čančarja, a bi ga pričakali res močno, premočno oslabljeni.

Trener mrežic Steve Nash bi moral sestaviti ekipo brez obolelih LeMarcusa Aldridga, DeAndreja Bembryja, Bruca Browna, Jevona Carterja, Jamesa Johnsona, Paula Milsapa in Day'Rona Sharpa, za nameček so se poškodovali še Nicolas Claxtton (zapestje), Joe Malcom Harris (gleženj) in prvi zvezdnik ekipe Kevin Durant (gleženj). James Harden po bolezni spet kandidira za nastop, na domačih tekmah pa ne sme igrati necepljeni Kyrie Irving. Vodstvo lige se je Brooklyna usmililo in tekmo prestavilo.

Prestavljeni sta tudi tekmi med Atlanta Hawks in Cleveland Cavaliers ter Philadelphia 76ers in New Orleans Pelicans. Znani sta tudi dve odpovedi za ponedeljek in torek. Prestavljeni bosta tekmi med Torontom in Orlandom ter med Brooklynom in Washingtonom.

Liga NBA, 19. december: 0:00, Detroit Pistons - Miami Heat 0:00, Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 0:00, Sacramento Kings - San Antonio Spurs 2:00, Chicago Bulls - Los Angeles Lakers 2:00, Minnesota Timberwolves - Dallas Mavericks 2:00, Phoenix Suns - Charlotte Hornets Prestavljeno:

Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks - Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets - Denver Nuggets

Lestvica:

