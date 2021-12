Luka Dončić bo v noči na ponedeljek izpustil peto zaporedno tekmo Dallas Mavericksov, da bi oteklina in bolečine v levem kolenu vendarle pojenjale. A to ni edina težava trenerja Jasona Kidda in njegovega štaba. Zaradi osebnih razlogov bo na gostovanju v Minneapolisu manjkal Willie Cauley-Stein, zaradi težave z desnim stopalom pa Eugene Omoruyi.

A to še ni vse. Reggie Bullock je v covidnem protokolu, kar pomeni, da je bil bodisi pozitiven na testiranju na koronavirus bodisi v stiku z okuženim. Dallas je moral celo odpovedati sobotni trening pred letom na gostovanje, saj sta bolezenske znake začela kazati tudi Frank Ntilikina in Josh Green. Samo v zadnjem tednu je moralo v coviden protokol 50 košarkarjev lige NBA, skupaj to sezono 80. V taboru Dallasa so vsi razen Treya Burka cepljeni s prvima dvema odmerkoma.

Tekmo proti Timberwolvesom bo tako izpustilo najmanj šest košarkarjev Dallasa, ki ima trenutno 14 zmag in 14 porazov. Sterling Brown, ki je izpustil zadnjih sedem tekem zaradi otekline v desnem stopalu, naj bi vendarle zaigral. Dva dni zatem jih čaka še en dvoboj z istim nasprotnikom, a v domači dvorani.