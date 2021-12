Derrick Rose bo zaradi operacije gležnja odsoten vsaj dva meseca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški košarkar Derrick Rose, zvezdnik moštva New York Knicks, bo po operaciji gležnja s parketa odsoten vsaj dva meseca, je danes sporočil njegov klub. Rose je šel v sredo na operacijo desnega gležnja; zaradi te poškodbe je izpustil zadnji dve tekmi kratkohlačnikov.

"Derricku Rosu so danes uspešno operirali desni gleženj. Nove informacije bodo znane čez osem tednov," so prek Twitterja zapisali pri New York Knicks.

Najkoristnejši igralec (MVP) lige leta 2011 je imel vso kariero precej težav s poškodbami, največ s koleni. To sezono je 33-letnik nastopal kot šesti igralec in je v povprečju dosegal po 12 točk, štiri podaje in tri skoke na tekmo.

V njegovi odsotnosti naj bi kratkohlačniki bolj računali na Kembo Walkerja, ki je spet v formi, potem ko mu je novembra trener Tom Thibodeau povedal, da ne bo igral.