Curry, Green in druščina spodnesli Sacramento, odličen večer Embiida

Ponedeljek v ligi NBA je prinesel šest tekem, odpovedana je bila le tista med Torontom in Orlandom. Košarkarji Golden State Warriors so na krilih Stephena Curryja in Draymonda Greena premagali Sacramento. Joel Embiid je Philadelphii do zmage pomagal z 41 točkami, San Antonio Spurs so Los Angeles Clippers zadali tretji zaporedni poraz, Utah in Chicago sta bila uspešna doma.