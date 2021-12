Dončić bo združil moči z nekdanjim "sovražnikom" #video

Vodstvo lige NBA in združenje igralcev sta dosegla dogovor, da bodo lahko ekipe podpisale začasne dogovore z rezervnimi igralci, s katerimi bodo nadomestile tiste, ki zaradi protokolov za zajezitev epidemije covid-19 ne morejo igrati. Pri ekipah lahko tako zamenjajo vsakega igralca, ki zaradi teh protokolov ne bo mogel igrati.

