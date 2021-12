Noro, kaj je uspelo Srbu v Philadelphii! #video

Košarkarska liga NBA piše nenavadne zgodbe. Za eno izmed njih je v noči na petek na dvoboju med Philadelphio in močno oslabljeno Atlanto poskrbel srbski reprezentant Bogdan Bogdanović. Branilec Atlante je zgrešil 13 zaporednih metov iz igre, nato pa takrat, ko je bilo najpomembneje, le začel zadevati. V zadnjih štirih minutah je prispeval kar deset točk za svoje moštvo in Atlanto popeljal do odmevne senzacije (98:96).

Pred srečanjem v Philadelphii so bili 76ers veliki favoriti. Atlanta zaradi proticovidnega protokola ni mogla računati na sedem igralcev (Trae Young, Clint Capela, Kevin Huerter, Danilo Gallinari, Lou Williams, Sharife Cooper in Timothe Luwawu-Cabarrot), nato sta se med tekmo poškodovala še dva igralca, a je vseeno premagala 76ers! Atlanta je tako ponovno blestela v dvorani Wells Falls Center, kjer je vrhunsko predstavo pokazala že v končnici zadnje sezone in presenetljivo izločila Philadelphio.

Vrhunci dvoboja v Philadelphii:

Svojevrsten podpis zmagi je podal Bogdan Bogdanović. Srbski branilec, ki se vrača po poškodbi, ni in ni mogel zadeti iz igre. Zgrešil je kar 13 uvodnih metov in se spogledoval že z absolutnim "negativnim" rekordom, ki je v lasti nekdanjega zvezdnika Miamija Tima Hardawayja Sr. (očeta zdajšnjega košarkarja Dallasa Tima Hardawayja Jr.), ko je pred 20 leti na tekmi proti Minnesoti iz igre zgrešil kar 17 zaporednih metov.

Bogdan Bogdanovic, on starting 0-for-13 before scoring 10 points in the final 3:44.



"It was personal at the end. 'I can't break the record tonight.' I just kept saying that to myself." pic.twitter.com/oqKka8CUne — Kevin Chouinard (@KLChouinard) December 24, 2021

"Ves čas sem si ponavljal, da ne smem postaviti novega negativnega rekorda. Zgrešil sem nekaj metov, pri katerih je žoga nesrečno šla z obroča. Poznam ta občutek. Takrat si moraš zaupati in verjeti, da bo steklo. To so bili namreč dobri, odprti meti," je dal Bogdanović vedeti, da je kljub katastrofalni statistiki, do zadnje četrtine je polnil statistiko le s prostimi meti, še naprej verjel v svoje sposobnosti. To se mu je obrestovalo, v zadnjih štirih minutah je nanizal štiri zadete mete.

Veselje Bogdana Bogdanovića in soigralca Onyeke Okongwuja na gostovanju v Philadelphii. Foto: Reuters

Dosegel je zadnjih deset točk za ekipo, Atlanta pa je po tem, ko je Joel Embiid v zadnji sekundi zgrešil met za podaljšek, zmagala z 98:96. Bogdanović je končal dvoboj s 15 točkami, kljub metu iz igre 4/17 pa postal junak srečanja.