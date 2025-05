Drugi je bil Hrvat Ivica Zubac iz ekipe Los Angeles Clippers, tretji pa član Detroita Cade Cunningham.

Daniels je bil drugi med najboljšimi obrambnimi igralci, skupaj pa je imel 229 odvzetih žog v sezoni, kar je največje število v ligi od Garyja Paytona v sezoni 1995/96. V Atlanto je prišel julija lani iz New Orleansa ter je v povprečju zadel 14,1 točko na tekmo, imel 5,9 skoka in 4,4 podaje. Na 76 tekmah je imel 49,3 odstotni met iz igre in 34 odstotnega za tri točke.

