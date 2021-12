Srbski šaljivec Dončića nasmejal do solz #video

Največji ponos slovenske košarke Luka Dončić se spopada z enim najbolj neprijetnih obdobij, odkar se dokazuje v ligi NBA. Dallasu ne gre najboljše, sam pa zaradi zdravstvenih težav - po poškodbi gležnja mu je načrte prekrižala še okužba z novim koronavirusom - ne more pomagati soigralcem.

Zadnjo tekmo, na kateri so Mavericks izgubili proti prvaku Milwaukeeju (95:102), je bil prisiljen zaradi karantene spremljati v svojem domu, v vsaj malce boljšo voljo pa ga je spravil šaljivi prijatelj Boban Marjanović. Z dobrodušnim srbskim orjakom pogosto zganjata norčije, tako na kot tudi ob parketu, tokrat pa ga je Bobi nasmejal z neuspešnim posnemanjem ene izmed čudežnih Dončićevih atrakcij, ki je pred nekaj meseci postala velik spletni hit.

Tako je Dončić zadel koš z ramo:

Luka je pred tremi meseci, ko se je ogreval za dvoboj z Los Angeles Clippers, navdušil športno javnost s prav posebno spretnostjo. Žogo je spektakularno spravil v koš z ramo. Sreča po zadetem košu je bila nepopisna, ujela jo je tudi kamera. Ljubljančanu je uspela nova čarovnija, ki je hitro zaokrožila po svetovnem spletu. Z njo je Dončić, znan po neizmerni strasti do doseganja nenavadnih košev, le še oplemenitil že tako razkošno zbirko atraktivnih potez.

Marjanović: Nisem kot Luka

Dobre tri mesece pozneje, pred zadnjo domačo tekmo Dallasa v koledarskem letu 2021, je poskušal Dončićev podvig ponoviti njegov soigralec. Boban Marjanović je med ogrevanjem za dvoboj z Milwaukeejem posnemal odsotnega soigralca, ki ga doživlja kot mlajšega brata.

Kako je Boban Marjanović posnemal Luko Dončića (med 0:38 in 0:48):

Boban Marjanović je Luko Dončića nasmejal do solz. Bobiju, enemu največjih ljubljencev občinstva v Dallasu, se namera ni posrečila. Z ramo je poskušal žogo v loku usmeriti proti košu, a mu je spodletelo. Srbski center, ki je dobro vedel, da ga snemajo kamere, se je vživel v vlogo zabavljača.

Od "sramu" si je pokril obraz z majico, nato pa s skrušenim pogledom priznal, da pač ni tako spreten kot Luka. "I'm not like Luka," je povedal v kamero in dodobra nasmejal 22-letnega slovenskega asa, ki potezi namenil tudi objavo na Instagramu.

Njegovi soigralci, kar je vidno tudi iz prispevka z ogrevanja pred tekmo, so bili pred srečanjem zelo natančni pri metu za tri točke, ko pa se je začelo zares, so proti Milwaukeeju zadeli le 27 odstotkov vseh trojk (12 od 45). Gostje so na koncu zmagali s 102:95, Dallas pa je ponovno padel v negativno razmerje zmag in porazov (15-16). V zahodni konferenci si s Čančarjevim Denverjem deli sedmo mesto.

Trener Kidd jih je pogrešal kar deset

Zdravstvene težave so v zadnjem obdobju zdesetkale Mavericks. Covidni protokol mora upoštevati kar sedem košarkarjev. Poleg Dončića imajo s prisilnim počitkom zaradi koronavirusa opravka še Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, Reggie Bullock, Trey Burke, JaQuori McLaughlin in Josh Green. K njim lahko prištejemo še Latvijca Kristapsa Porzingisa, ki je izpustil zadnja dvoboja zaradi poškodbe palca na nogi, že dalj časa manjka Willie Cauley-Stein (osebni razlogi), po operativnem posegu pa še ni pripravljen Eugene Omoruyi, tako da Kidd proti branilcem naslova iz Milwaukeeja ni mogel računati na kar deset varovancev.

Vrhunci dvoboja med Dallasom in Milwaukeejem:

LD77 je izpustil že šesto tekmo zapored. Dončić je v tej sezoni najboljši strelec (25,6 točke na tekmo), skakalec (osem skokov na tekmo) in podajalec (8,5 asistence na tekmo) Dallasa. Ko je doma spremljal dvoboj Dallasa in Milwaukeeja, je videl na delu kar nekaj svežih obrazov. Izstopal je zlasti začetek druge četrtine, ko so peterko ob Dorianu Finneyju-Smithu sestavljali še štirje izmed šestih igralcev (Marquese Chriss, Theo Pinson, Charlie Brown Jr., Brandon Knight, Carlik Jones in George King), ki so z Mavericks zaradi objektivnih težav pri sestavi moštva pred kratkim sklenili desetdnevno pogodbo in v klubu niso prebili še niti 72 ur. Trener Jason Kidd je imel težko delo, saj z novinci ni mogel opraviti večjega števila treningov.