Neverjetna smola Dallasa, Jasona Kidda boli glava

Košarkarsko leto 2025 prinaša izjemen boj za naslov prvaka v ligi NBA. Prstane si bodo znova skušali na prste nadeti košarkarji Bostona, a ima svoje načrte tudi trenutno vodilni Cleveland, ki mu gre marsikaj po načrtih. Zelo dobro gre tudi Oklahoma Cityju, najbolj vroči ekipi zahodne konference, med najbolj vročimi ekipami te sezone pa sta tudi Houston in Dallas, teksaška soseda, ki ju v noči na četrtek, to bo njun prvi nastop v novem letu, čaka odmeven spopad v dvorani Toyota Center. Kluba se potegujeta za tretje mesto zahodne konference, za zdaj kaže bolje Raketam, ki jim gre na roko znova zdesetkan seznam nastopajočih pri Dallasu.

Jason Kidd je v tej sezoni na 33 tekmah predstavil kar 15 različnih začetnih peterk. Tokrat, ko ga čaka gostovanje v Houstnu, bi lahko poslal na parket še 16. različno peterico. Foto: Reuters

Trener Jason Kidd ima v tej sezoni obilico težav z odsotnostmi (naj)boljših igralcev. Na 33 tekmah, na katerih je vknjižil 20 zmag in 13 porazov, kar zadošča skupno za sedmo, kar se tiče zahodne konference, pa za trenutno četrto mesto, je moral začeti dvoboj kar s 15 različnimi začetnimi peterkami. Navijače skrbi, da se bo "tradicija", ki jo narekuje višje sila, morala nadaljevati tudi na gostovanju v Houstnu. Za zdaj je namreč že znano, da dvoboja zagotovo ne bodo mogli odigrati prvi strelec Dallas Luka Dončić, ki bo zaradi poškodbe leve mečne mišice odsoten vsaj še mesec dni, Naji Marshall bo manjkal zaradi suspenzije, saj mora zaradi pretepa na dvoboju v Phoenixu izpustiti kar štiri tekme (za zdaj je dve), že dolgo pa Kidd ne more računati tudi na Danteja Exuma.

Irving, Thompson in Lively II pod vprašajem

Kyrie Irving je na gostovanju v Portlandu dosegel kar 46 točk, a je Dallas vseeno izgubil, nato pa zaradi bolečin v rami izpustil tekmo v Sacramentu. Foto: Guliverimage S tem pa težav trenerja Dallasa še ni konec. Z zdravstvenimi težavami se namreč ubadajo še trije člani začetne peterke (Kyrie Irving, Klay Thompson in Dereck Lively II), ki so zaradi njih izpustili zadnjo tekmo v Sacramentu. To je bil prevelik udarec za Kiddovo četo, pri kateri sta izstopala Spencer Dinwiddie (30 točk) in P.J. Washington (28) ter poskrbela za osebna strelska rekorda sezone, Wasghinton z 28 rekord sezone, a je Dallas vseeno klonil proti kraljem (100:110). Izgubil je že tretjič na zadnjih štirih tekmah, Sacramento pa prekinil niz šestih zaporednih porazov.

Omenjeni trije košarkarji Dallasa, ki se spopadajo z zdravstvenimi težavami, so vprašljivi za nastop na uvodni tekmi v letu 2025. Irvinga boli desna rama, Thompson je zadnjo tekmo izpustil zaradi bolezni, Lively pa čuti bolečine v kolku. Če bodo morali izpustiti tudi tekmo v Houstnu, bo to ogromen udarec za trenerja Kidda, ki bi v tem primeru najverjetneje izbral začetno peterko Dinwiddie, Hardy, Grimes, Washington in Gafford. In še enkrat več v tej sezoni ponudil novo začetno postavo.

Dallas je sicer na zadnjih desetih tekmah premagal Houston sedemkrat, a tudi izgubil na edini tekmi v tej sezoni. Rockets so konec oktobra premagali Dallas v gosteh s 108:102. Luka Dončić je takrat za poražene Maverickse dosegel 29 točk in bil prvi strelec srečanja. Foto: Reuters

Pri Houstnu v tej sezoni strelsko najbolj izstopajo Jalen Green (19,3 točke na tekmo), Alperen Sengun (18,9), Fred VanVleet (15,4) in Dillon Brooks (13,9). Ko so Rockets v tej sezoni 31. oktobra 2024 premagali Dallas v gosteh s 108:102, je Green dosegel 23, Sengun in Brooks 17, Eason pa 15 točk. Tudi Rockets pa ne bodo v najmočnejši zasedbi. Amen Thompson je zaradi nedavnega spora s Tylerjem Herrom, po katerem je bil izključen, suspendiran, zaradi poškodb pa sta vprašljiva nastopa Tarija Easona in Dillona Brooksa. Houston je leto 2024 končal z dvema tesnima domačima porazoma. Tako proti Minnesoti kot tudi Miamiju je imel še sredi zadnje četrtine v žepu lepo prednost, a jo nato zapravil.

Mesec januar ponuja velik izziv

Naji Marshall bo zaradi pretepa na tekmi s Phoenixom izpustil še dve tekmi. Tako ga ne bo na parketu tudi v noči na soboto proti Clevelandu. Foto: Reuters Pred Dallasom je tako velik izziv. Mesec januar ponuja niz zelo močnih tekmecev, med drugim se bodo Mavericks spopadli tako s prvakom Bostom ter trenutno najboljšima ekipama lige Clevelandom in Oklahomo Cityjem. Velja prepričanje, da Dallas ni imel tako široke in močne klopi že vse od šampionske zasedbe iz leta 2011.

Ta mesec, ko bo Dallas še dolgo pogrešal poškodovanega slovenskega velemojstra, bodo torej zdesetkani Mavericks na veliki preizkušnji. Klop bo morala dokazati, ali je zmožna ohraniti dobro razmerje zmag in porazov tudi brez Luke Dončića. Za zdaj ji v tej sezoni to uspeva. Brez slovenskega superzvezdnika ima 7-4, z njim pa 13-9. Dallas je na zadnjih štirih tekmah, ko so ga znova pestile velike težave z odsotnostmi vodilnih posameznikov, zmagal le enkrat.

Dallas bo s tekmo v Houstnu zaključil turnejo štirih zaporednih gostovanj. V noči na soboto ga čaka domača tekma, v Teksas prihaja najbolj vroča ekipa lige NBA, vodilni Cleveland.

Liga NBA, 1. januar:

Lestvica: