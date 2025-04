Huda mišična bolečina – premagajte sindrom miofascialne bolečine!

Se soočate z neprestano bolečino v mišicah, ki vam onemogoča uživanje v vaših najljubših aktivnostih? Iščete naravno in učinkovito rešitev za vaše bolečine? Ste že kdaj slišali za sindrom miofascialne bolečine in način, kako se z njim uspešno spopasti?

Miofascialni bolečinski sindrom (MBS) je stanje, ki izhaja iz mišic in okoliških fascij (mehkih tkiv, ki obdajajo mišice). Naši pacienti običajno poročajo o lokalizirani bolečini v omejenem območju – prisotne so t. i. prožilne točke v mišicah, ki jih lahko zatipate kot majhne vozliče.

Morda vas bo presenetilo spoznanje najnovejših raziskav, ki kažejo, da kar od 30 do 85 odstotkov pacientov z mišično-skeletno bolečino trpi za MBS, običajno pa je pogostejši pri populaciji, stari med 27 in 50 let.

V osnovi ločimo dve obliki: akutni MBS, ki se po terapijah pogosto spontano izboljša, in kronični MBS, ki ima slabšo prognozo, simptomi pa lahko brez specialne fizioterapije vztrajajo vse do šest mesecev ali dlje!

Zakaj jemanje protibolečinskih zdravil ni učinkovito pri obravnavi miofascialenga sindroma? Vozliči oziroma prožilne točke so izredno slabo prekrvljene strukture, kar pomeni, da zdravila ne morejo učinkovito prodreti v tkivo in olajšati vaše bolečine.

V nadaljevanju vam razkrivamo, zakaj je fizioterapija najboljša izbira za obvladovanje mišične bolečine in kako vam lahko v kliniki Medicofit pomagajo pri ponovnem gibanju brez omejitev.

Zakaj se pojavijo bolečine v mišicah?

Nastanek MBS je običajno povezan z mišično preobremenitvijo, travmo, slabo držo, ponavljajočimi se gibi ali stresom.

Simptomi miofascialnega bolečinskega sindroma (MBS) so specifični in se lahko razlikujejo glede na posameznika in prizadete mišice. Pomembno je, da prepoznamo nekaj glavnih simptomov:

Bolečina, ki je lahko:

lokalizirana oz. omejena na določeno območje mišične skupine,

prenesena oz. se širi iz prožilne točke v druge dele telesa,

globoka oz. topa.

Prožilne točke so majhna, "trda" območja v mišicah, ki so na dotik izredno občutljiva in ob večjem pritisku sprožajo simptome oziroma bolečino.

Mišična togost in omejena gibljivost lahko sovpadata s pojavom bolečine na prizadetem področju. Mišična togost velikokrat sproža nelagodje oziroma bolečino, ta pa posledično omejuje gibljivost.

Mišični krči se pogosto pojavljajo na področjih nezadostne prekrvavitve, saj tkiva ne prejmejo zadostne količine potrebnih hranilnih snovi.

Utrujenost in motnje spanja se izražajo kot posledica miofascialne bolečine in skupaj z njo tvorijo t. i. bolečinski krog.

V kar 75 odstotkih so prožilne točke v hrbtni mišici trapezius, kar pomeni, da je najpogosteje prizadeto območje med vratom in ramenom. K temu prispevajo številni dejavniki, najpogosteje pa na pojavnost prožilnih točk na tem področju vplivajo slaba drža, sedeči način življenja in nezadostna moč vratnih mišic.

Kdaj je potreben obisk fizioterapevta?

Odločitev za obisk fizioterapevta v primeru miofascialnega bolečinskega sindroma (MBS) je smiselna, ko bolečine in neprijetni simptomi negativno vplivajo na vaše zdravje in kakovost življenja.

Obisk diagnostične terapije je nujen, kadar: 1. Je bolečina dolgotrajna in vztrajna – če vaše bolečine trajajo več kot tri mesece in jih ne morete olajšati z domačimi ukrepi ali zdravili, je čas, da poiščete strokovno pomoč. 2. Sta omejena funkcionalnost in gibljivost – opazite zmanjšano gibljivost v prizadetem delu telesa, kar ovira vaše vsakodnevne aktivnosti in opravljanje nalog. 3. Opazite prisotnost sprožilnih točk (bolečih vozličkov v mišicah – najpogosteje v hrbtu).

Kakšne so prednosti fizioterapevtske obravnave mišičnih bolečin?

Obisk fizioterapevta je lahko ključen za učinkovito obvladovanje miofascialnega bolečinskega sindroma in izboljšanje kakovosti vašega življenja.

Cilji fizioterapevtske rehabilitacije pri MBS vključujejo lajšanje bolečine in odpravo sprožilnih dejavnikov. Obstaja več terapevtskih pristopov, ki uspešno odpravljajo neprijetne simptome, s katerimi v kliniki Medicofit zagotavljajo odlične rezultate.

Velik pomen pripišejo predvsem gibalni terapiji, ki vključuje raztezne, krepilne, stabilizacijske in funkcionalne vaje, prilagojene posameznikovemu stanju. Obremenitve se pod nadzorom specialista postopno povečujejo, s čimer se doseže maksimalni učinek zdravljenja.

V sklopu podporne terapije se uporabljajo najnovejše instrumentalne terapije, kot sta HiTop elektrostimulacija in Summus Laser.

Elektrostimulacija služi predvsem za zmanjšanje bolečine, sprostitev mišic in izboljšanje krvnega obtoka, medtem ko laserska terapija deluje bolj prodorno v globlje plasti tkiva, kjer spodbuja regeneracijo celic in zmanjšuje vnetje.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja mišičnih bolečin Nezdravljene mišične bolečine so lahko velika nevarnost za zdravje. Zaradi dalj časa trajajočih bolečin je kliniko Medicofit obiskal 35-letni Erik. Gospod, sicer precej telesno aktiven, je prve znake mišične bolečine v mišici trapezius na desni strani opazil pred štirimi meseci. Čeprav so ob prvem pojavu te bolečine dokaj hitro izginile, so se vse pogosteje vračale. Za obisk specialista fizioterapevta se je odločil, ker so mu bolečine onemogočale normalno funkcioniranje. Klinični pregled je razkril močno občutljivo območje vratne hrbtenice in mišice trapezius desnostransko ter zmanjšano gibljivost tako vratne kot tudi torakalne hrbtenice. Testi mišične moči so razkrili pomanjkljivo moč mišic upogibalk kot tudi iztegovalk vratu. Na podlagi klinične slike je specialist indiciral desettedensko celostno zdravljenje s ciljem dolgoročne odprave težav. Erik je bil najprej deležen instrumentalnih terapij, vključno z Wintecare TECAR, Summus laserjem, pa tudi manualnih postopkov obravnave mehkih tkiv za odpravljanje bolečine in izboljšanje gibljivosti. Že po tretji terapiji je poročal o občutnem zmanjšanju bolečine in sočasnem izboljšanju gibljivosti. Naslednje obravnave so dale večji poudarek na krepitvi moči ključnih mišičnih skupin. Osnovnim vajam so progresivno sledile naprednejše, ki so dodatno vplivale na utrditev mišic. V sklopu celostne funkcionalne obravnave je Erik sodeloval tudi s specialistom s področja kineziologije. Ob koncu zdravljenja je gospod izkazal izrazito izboljšanje mišične moči, gibljivost je bila ponovno normalna in ni sprožala bolečine, tudi vsakodnevne dejavnosti so spet bile prijetne in neboleče. Na zadnji obravnavi je specialist predstavil še preventivne ukrepe za dolgoročno vzdrževanje brezbolečinskega stanja.

Kako si lahko pomagate sami?

Specialisti fizioterapevti klinike Medicofit izpostavljajo učinkovitost večdimenzionalnega pristopa pri obvladovanju bolečin. Obstajajo strategije in pristopi, ki jih za lajšanje simptomov in spodbujanje okrevanja lahko izvajate tudi sami doma. Strokovnjaki priporočajo upoštevanje naslednjih smernic in usmeritev:

Redno izvajanje primernih vaj za prizadete mišične skupine lahko pomaga pri sproščanju napetosti in izboljšanju gibljivosti. Poleg tega se svetuje ohranjanje pravilne telesne drže med stoječimi, sedečimi in ležečimi aktivnostmi.

Prepoznavanje in izogibanje dejavnikom, ki poslabšajo simptome MBS, kot so slaba drža, prekomerna obremenitev mišic in čustveni stres, lahko prav tako pozitivno vplivata na vaše zdravje, medtem ko nežna samomasaža prizadetih mišic pomaga pri sproščanju napetosti in izboljšanju krvnega obtoka na prizadetih območjih. Poleg vsega omenjenega je dobro upoštevati še različne tehnike za obvladovanje stresa.

Zavedanje in dosledno izvajanje naštetih pristopov lahko bistveno pripomore k zmanjšanju bolečine in izboljšanju nadzora MBS. Za preprečevanje nastanka mišičnih bolečin je najpomembneje, da ostanete aktivni in se izogibate dolgim obdobjem neaktivnosti.