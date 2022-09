Kdo bo nasprotnik Slovenije v četrtfinalu? Na delu tudi Jokić in Antetokounmpo.

Slovenski košarkarji imajo po sobotni uvrstitvi v četrtfinale EuroBasketa danes v Berlinu prost dan. Bodo pa Slovenci kljub temu podrobno spremljali dogajanje v areni Mercedes-Benz, saj bodo dobili nasprotnika v sredinem četrtfinalu. Za vstopnico med najboljše reprezentance in tekmo s Slovenijo bosta že ob 12. uri obračunali Poljska in Ukrajina.

Ukrajina je v prvem delu prvenstva v skupini C zasedla drugo mesto z izkupičkom zmag nad Veliko Britanijo, Estonijo in Italijo ter porazoma proti Grčiji in Hrvaški. Poljaki pa se na tekmo osmine finala podajajo s tretjega mesta skupine D. Poljska je v skupinskem delu porazila Češko, Nizozemsko in Izrael, premoč pa je morala priznati Finski in Srbiji.

Zatem se obeta srečanje med Finsko in Hrvaško. "Sem smo prišli s pravo miselnostjo, smo pozitivni in dobro smo se pripravili. Mislim, da imamo dober načrt in da bomo zmagali. Finska je dobra ekipa, dobro tečejo v napadu, imajo veliko strelcev z razdalje in vemo, da nam ne bo lahko. Verjamem, da če bomo dobro odigrali v obrambi, nam bo potem steklo tudi v napadu," je pred tekmo prepričan hrvaški košarkar Karlo Matković.

V drugem delu dneva pa bosta na delu še dve izmed velikih favoritinj prvenstva. Srbi se bodo s prvim zvezdnikom ekipe Nikolo Jokićem ob 18. uri udarili z Italijo, Grke pa zvečer čaka obračun s Čehi. Ob tem je bil dolgo časa v zraku tudi nastop Giannisa Antetokounmpa, ki je po manjši poškodbi nared za največje napore in je v soboto opravil celoten trening s preostalo grško zasedbo.

EuroBasket, osmina finala Nedelja, 11. september (Nemčija, Berlin):

12.00 Ukrajina – Poljska

14.45 Finska – Hrvaška

18.00 Srbija – Italija

20.45 Grčija – Češka Četrtfinale (13. in 14. september) Nemčija – Grčija/Češka

Španija – Finska/Hrvaška

Slovenija – Ukrajina/Poljska

