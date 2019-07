Kaj bo moral Luka Dončić nadgraditi

"Bili smo agresivni. Prvo in najpomembneje je bilo, da smo igralce, ki so jim potekle pogodbe, zadržali. To je najpomembneje, saj lahko zdaj pogledujemo proti drugim košarkarjem. Dlje, kot imaš ekipo skupaj, bolj se košarkarji med seboj poznajo in tudi igrajo. Zainteresirani smo bili za Kembo Walkerja (odšel je v Boston, op. a.)," je za radio SiriusXM NBA Radio dejal lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban.

Največ denarja so odšteli za Kirstapsa Porzingisa, ki je med sezono prestopil v vrste Dallasa, obdržali so Dwighta Powlla, J. J. Bareo, Maxija Kleberja, Doriana Finneyja-Smitha, prišli pa so Boban Marjanović, Seth Curry in Delon Wright.

Zveneče okrepitve, na katero so pri Dallasu upali, niso dočakali, čeprav imajo v proračunu še vedno kar nekaj manevrskega prostora.

Prostora za napredek je še veliko

Največ bodo stavili na tandem Luka Dončić – Porzingis. Strokovnjaki veliko govorijo o slovensko-latvijski navezi, ki bi lahko bila strah in trepet za tekmečevo obrambo.

A se lastnik Dallasa zaveda, da bo moral tudi slovenski košarkar nadgraditi svojo igro: "Luka je že kot mlad odigral veliko tekem proti starejšim košarkarjem. Ko si star 17, 18, 19 let, nisi utrujen. Vendar še ni igral 82 tekem proti večjim igralcem, kot je bilo v zadnji sezoni. V pretekli sezoni se je veliko naučil, proti koncu ga je nekoliko zmanjkovalo. Ve, kaj se mora naučiti, da bo postal boljši."

"Ve, kaj se mora naučiti, da bo postal boljši," o Luki Dončiću pravi lastnik Dallasa Mark Cuban. Foto: Getty Images

Nato je spregovoril nekoliko podrobneje, na katerih stvareh bo Luka več delal: "Dober strelec je, a še ni ostrostrelec. Rad bi bil boljši z levo roko. Potrebuje več eksplozivnosti. Luka ima dobro vizijo in njegov korak nazaj. Vse vidi. Če bo prišel še hitreje do realizacije svojih idej, bo vsem še laže."

Dallas ne spada v ožji krog favoritov za osvojitev naslova prvaka

Navijači Dallasa bodo z zdravim Porzingisom, Dončićem in druščino lahko realno upali na končnico lige NBA, od katere so bili v zadnji sezoni krepko oddaljeni. Stroka in tudi stavnice jim ne pripisujejo veliko možnosti, da bi šli vse do konca in osvojili naslov prvaka. Pred dvema tednoma bi ob vloženem evru dobili izplačanih 45, če bi dejansko Dallas postal prvak. Zdaj bi jih ob istem vložku dobili 60.

Zato pa najviše kotirajo delnice LA Clippersov, ki so pripeljali MVP finala zadnje sezone Kawhija Leonarda. Nato si sledijo Miwlaukee Bucks, LA Lakers, Golden State Warriors, Houston Rockets … Dallas je na 14. mestu.