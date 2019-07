Vse oči bodo uprte v Dončića

"Luka Dončić je bil boljši, kot sem pričakoval. On je velik fant, a je hiter. Pozna se mu tudi, da je za njim že veliko pravih tekem, ki jih igra od petnajstega ali šestnajstega leta. Ima to košarkarsko modrost. Naučil se je veliko trikov," je ob robu poletne lige NBA, v kateri je Dallas do zdaj vknjižil dve zmagi, dejal trener prvega moštva Rick Carlisle in (ne)hote potrkal tudi na poletno vest Luke Dončića. Sporoča mu namreč, da mora trdo delati, da bi bil v prihodnje še boljši.

V pričakovanju tandema Porzingis-Dončić

"To poletje je za Dončića ključno. Bil je novinec leta, zato se bodo vsi še toliko bolj dokazovali, ko bodo stali na nasprotni strani. Pričakujem, da bo igral še več in nosil težje breme. Da pa bi mu to uspelo, mora priti v življenjsko formo. Delati mora. Na ekipnih pripravah se bomo uigravali. Tam se ne gradi telesne pripravljenosti. Glavno delo mora opraviti sam," poudarja Carlislie, ki veliko pričakuje še od Kristapsa Porzingisa. Ta je po poškodbi kolena že nared za prave treninge in vrnitev. Predvsem pa naj bi bil pripravljen na vlogo v dvojcu z Dončićem, ki bo, vsaj sodeč po Dallasovih aktivnostih v poletni tržnici, udarna moč kluba.

Foto: Getty Images

Porzingis, Wright, Marjanović …

Latvijski reprezentant Porzingis, ki je že sredi sezone prestopil v Dallas, a zaradi poškodbe ni igral, je medtem podpisal petletno pogodbo za vrtoglavih 158 milijonov ameriških dolarjev. Igralsko manj pomembna, a malenkost višja okrepitev je postal srbski reprezentant Boban Marjanović. V Dallas se je iz Portlanda vrnil tudi Seth Curry, sodelovanje z nekdanjimi prvaki pa so podaljšali Dwight Powell, JJ Barea, Maxi Kleber in Dorian Finney-Smith. Kot namigujejo ameriški mediji, bo naslednji novinec v Teksasu 27-letni branilec Delon Wright, ki je nazadnje igral v Memphisu.

Boljši. Zaradi Dončića.

Navijači Dallasa so si sicer od poletne igralske tržnice obetali več. Ko so si nove delodajalce našli vsi največji razpoložljivi zvezdniki, je ugasnilo tudi upanje, da bi se zanje odločil Danny Green. Kritike na ta račun so šle v nos tudi šefu ekipe Marku Cubanu. "Mislim, da se ljudje niti ne zavedajo tega, da smo zadovoljni s tem, kar imamo. Imamo dva temelja. Tega do zdaj nismo imeli," je dejal 60-letni poslovnež, ki stavi predvsem na tandem Dončić-Porzingis. "Luka poskrbi, da so igralci, zbrani okrog njega, boljši," je še pristavil Cuban.