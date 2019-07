Zakaj je legendarni Italijan izbral številko, ki jo nosi Luka Dončić?

Ne, Gianlugi Buffon si številke 77 ni izbral zaradi - pa čeprav se je slovenski košarkarski čudežni deček te izbire zelo razveselil - Luke Dončića, ki to številko nosi pri Dallas Mavericks v najmočnejši košarkarski ligi na svetu NBA, in še manj zaradi Rudija Požega Vancaša, ki si jo je izbral ob nedavnem prihodu v Maribor, ampak so razlogi nekoliko drugačni.

Nad izbiro številke legendarnega Italijana je navdušenje pokazal tudi Luka Dončić:

"Wojciech Szczesny mi je takoj ponudil številko ena, medtem ko mi je Giorgio Chiellini želel prepustiti kapetanski trak, a sem se obema zahvalil, saj je jasno, kdo bo številka ena v naslednji sezoni, podobno pa velja tudi za kapetana, zato je to edino pravilno. Imamo prvega vratarja, ki je sijajen, prav tako pa kapetana, kot bi si ga želel vsak. Ponosen sem, da bo on moj kapetan," je povedal Gianluigi Buffon, ki je številko 77 nosil pri Parmi, a ne ves čas. Tudi v Parmi, kjer je spisal najsijajnejše strani klubske zgodovine, je večino časa nosil številko ena. Z njo je med letoma 1995 in 2002, preden je za 53 milijonov evrov, kar je bil takrat rekorden vratarski prestop in je na visokem tretjem mestu še danes, ko je nogometna tržnica ponorela, prestopil v Juventus. Tam je vseskozi z njegovega hrbta svetila številka ena.

Legendarni italijanski vratar iz časov, ko je branil vrata Parme. Foto: Getty Images

"Ta številka me spominja na mojo uspešno preteklost in mi je všeč. Hvala pa vsem, ki so me tako lepo sprejeli in poskušali narediti vse, da bi se v Torinu ob vrnitvi počutil čim bolje," je povedal 41-letni vratar, ki je rekorder po številu nastopov v italijanski reprezentanci in tudi rekorder po številu nastopov s kapetanskim trakom v majici svetovnih prvakov iz leta 2010. Kapetanski trak je v reprezentanci, za katero je zbral kar 176 tekem, nosil od leta 2010. V Juventusu, za katerega je do zdaj zbral skoraj 700 nastopov, je kapetanski trak prevzel leta 2012, ko je Torino zapustil Alessandro del Piero.