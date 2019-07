Najboljši igralec prve lige navdiha ni našel pri Dončiću #video

Nogometaši Maribora so v sredo odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom evropske sezone, ki bo nastopila že naslednji teden. V generalki so v Ljudskem vrtu s 3:1 odpravili hrvaškega prvoligaša Gorico, svoj debi v vijoličastem dresu pa je doživel tudi najboljši igralec pretekle sezone Rudi Požeg Vancaš.

Darko Milanič, trener slovenskih prvakov, se je pred domačimi navijači prav gotovo razveselil tudi prvega nastopa ob Kronavetru najbolj zveneče poletne okrepitve, Rudija Požega Vancaša. "Dolgo sem čakal na ta trenutek, da se vrnem po poškodbi. Zelo pozitivno sem presenečen nad tem, kako so me fantje sprejeli, jaz pa jim bom poskusil to vrniti po najboljših močeh na igrišču. Zdaj se dobro počutim, sem že skoraj stoodstotno pripravljen. Moram se sicer še pripraviti na novo sezono, z ekipo sem naredil le dva treninga, tako da mi manjka nekaj kilometrine. A kljub temu mislim, da bom kmalu tisti pravi," je po prvem nastopu v Mariboru dejal Požeg Vancaš.

Požeg Vancaš o prvem nastopu za Maribor:

Državni prvaki, ki na zadnji pripravljalni tekmi niso mogli računati na Luko Zahovića, Felipeja dos Santosa, Luko Uskokovića in Luko Koblerja, bodo imeli v prihajajoči sezoni veliko gnečo v napadu. "Konkurenca v ekipi je več kot dobrodošla, saj bomo tako vsi napredovali, igrali pa bodo najboljši," je prepričan slovenski nogometaš, ki je v Maribor prestopil iz Celja.

"Težko primerjam igranje za Celje in Maribor. Moram priznati, da je tu morda nivo nekoliko višji, igra se hitreje. A tudi v Celju se igra dober nogomet, tu so morda le nekoliko drugačni principi igre, na katere se bom moral hitro navaditi. Tu ciljam predvsem na to, kar delamo na treningih, hitro igro, vtekanje … Mislim, da nam je to na tej zadnji pripravljalni tekmi že kar dobro uspelo," meni 25-letni nogometaš.

Iz vsakega poraza so se nekaj naučili

Maribor je pred zmago proti hrvaški Gorici vknjižil tri resnejše pripravljalne tekme proti tujim prvoligašem. Najprej so izgubili proti ruskemu Akhmatu Groznemu, potem proti poljski Cracovii Krakov, nato pa še s češkim Slovačkim. "Morda rezultati s prijateljskih tekem res niso najboljši, ampak smo se iz vsake nekaj naučili in na zadnji tekmi smo tudi pokazali, česa smo sposobni, in gremo pozitivni naprej," razmišlja Požeg Vancaš, ki težave vidi tudi v tem, da je nekaj članov ekipe prišlo na novo. "Kar nekaj igralcev nas je novih in najlažje se je spoznati na igrišču, na treningu. Mislim, da nam za zdaj kar dobro uspeva, Kronaveter je pika na i vsega, tak, da bo zagotovo dobro igrati z vsemi," še pravi.

Vzdušje med navijači je ob prvem stiku Požeg Vancaša z žogo završalo. Nekdanji član Celja je v pretekli sezoni postal tudi najboljši igralec prve lige. "Še vedno je zelo lepo slišati, da sem bil razglašen za najboljšega igralca. Mislim, da zaradi tega na meni ne bo nobenega dodatnega pritiska, ampak vzpodbuda. Lep je občutek, ko imaš prvič v karieri takšne navijače in zagotovo jih bo vsako tekmo še več, če bomo mi dobro delali na igrišču," je prepričan Belokranjec.

V prejšnji sezoni je prejel priznanje za najboljšega igralca prve lige. Foto: Vid Ponikvar

Na prvi tekmi blizu prvenca

Požeg Vancaš je bil ob svojem debiju na prijateljski tekmi tudi blizu dosega prvenca v mariborskem dresu. V 77. minuti je bil po podaji Martina Milca sam pred golom, a je zmanjkalo pri zaključku. "Milec mi je dobro podal, bil sem sam, a nisem dobro zadel žoge. Ne iščem izgovorov, morda je težava še ne stoodstotna pripravljenost, ker sem bil toliko časa izven pogona. Na naslednji tekmi bom dal res vse od sebe, da takšne priložnosti tudi izkoristim," pravi 25-letni nogometaš.

Slovenski nogometaš v svojem novem klubu nosi številko 77, ki je njegov hrbet krasila tudi v dresu Domžal. "Ta številka mi veliko pomeni, a razlog za to izbiro bom raje zadržal zase," je bil skrivnosten mariborski napadalec, ki navdiha za številko ni našel pri košarkarskem kolegu Luki Dončiću.

