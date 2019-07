Dončić o tandemu z Dragićem: Škoda, bilo bi super #video

Minila so leta, ko bi se lahko Luka Dončić mirno sprehodil po domači Ljubljani. Kjerkoli se pojavi, kot magnet nase vleče poglede. Takšnega statusa ni imel še noben slovenski košarkar. Navsezadnje se je med minulo sezono prav zaradi njega in Gorana Dragića v Miami odpravilo več kot dva tisoč slovenskih navijačev. Vseeno pa ima 20-letni zvezdnik Dallasa v domačem kraju mir. Medijski mir. Novinarske konference za slovenske medije po sanjski sezoni novinca v ligi NBA ni bilo. Tudi za intervjuje je nedostopen. Zato pa je ekipa, ki skrbi za njegovo medijsko podobo, sedmi sili poslala krajši pogovor z njim.

"Od začetka sezone sem želel nagrado za novinca leta, zato mi zelo veliko pomeni. Kje jo bom imel? Ne vem. Zdaj še veliko potuje in je izpostavljena fotografiranju," je ob in o priznanju za najboljšega novinca v severnoameriški poklicni ligi NBA dejal košarkar, ki je v krstni sezoni med elito v povprečju dosegal dobrih 21 točk, 7,8 skokov in 6 asistenc. Ob tem velja izpostaviti tudi zajetno minutažo (32,2 minuti na tekmo) in odločno držo, ki se je odražala v pogumnih akcijah, neustrašnosti in včasih kar hudomušnih potezah.

Končnica? Prihodnje leto

S kar pravljičnim vstopom na oder lige NBA, ki ga je kazil le ekipni (ne)uspeh, je Dončić utišal še zadnje dvomljivce. Iz tedna v teden je bilo manj tistih, ki so dvomili o uspešni prilagoditvi sloga košarke pod ameriškimi koši, vse več pa tistih, ki niso skoparili s pohvalami. "LeBron James in Kevin Durant," kot iz topa izstreli na vprašanje, katere pohvalne besede so se mu najbolj vtisnile v spomin. Toda … "Želel sem se prebiti v končnico. Upam, da nam bo uspelo v prihodnji sezoni," se dejstva, da se uspešnost v košarki na koncu vendarle meri na moštveni ravni, zaveda Dallasova številka 77.

Koga bi želel?

Da se vlak končnice oddaljuje, so v Teksasu uvideli že sredi sezone in se lotili prevetritve moštva. Ob tem je bilo več kot očitno, da so v središče postavili prav Dončića in ekipo gradili okrog njega. Kristaps Porzingis, Tim Hardaway, Seth Curry in Courtney Lee naj bi bili ob Dončiću glavni nosilci. Kdo še? Igralska tržnica je živahna, Dallas pa do sedaj ni bil med najbolj aktivnimi ali podjetnimi. "Ne vem, koga bi si želel ob sebi. Ogromno velikih imen je že podpisalo za druge klube. Videli bomo, koga bo dobil Dallas," o igralski tržnici s skomigom ramen pripoveduje evropski prvak, h kateremu se utegne iz šampionskega Toronta preseliti nekdanji član ljubljanske Olimpije Danny Green.

"Goran Dragić? Škoda …"

V vroči noči na ponedeljek so ameriški mediji že "združili" Gorana Dragića in Luko Dončića. Prvi je bil namreč z eno nogo že v Dallasu, a je naposled ostal v Miamiju. Do nadaljnjega. Gogijeva selitev sicer ostaja v zraku, a, kot vse kaže, ne več v Dallas. "Videl sem možnost za to, da. To bi bilo super. Škoda, da se ni zgodilo," o nesojeni združitvi moči s častnim kapetanom slovenske reprezentance, ki je bil v izbrani vrsti pred nepozabnim EuroBasketom 2017 tudi njegov mentor, nato pa partner v peterki prvenstva, pripoveduje Luka.

"Počitnice že, a brez treningov ne gre"

Kot bi se zavedal, da sestava ekipe ni v njegovi moči, se Dončić pred svojo drugo sezono osredotoča predvsem nase. "Treniram že nekaj časa. Jasno, privoščil si bom tudi nekaj oddiha. A stalno bodo prisotni treningi. Avgusta se bom preselil v ZDA in treniral skupaj z ekipo," proti sezoni 2019/20 pogleduje 201 cm visoki slovenski reprezentant, ki je spregovoril tudi o prilagajanju na življenje v ZDA. Še največ težav je imel s hrano. "V Sloveniji in Španiji je boljša," dodaja.

