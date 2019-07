Nemiren spanec Gorana Dragića

"On bo naš prvi organizator igre," je ob koncu junija razpredal Pat Riley, nekdanji legendarni trener, ki je zaznamoval zajetno obdobje pri LA Lakers, zdaj pa je predsednik Miami Heat. V mislih je imel Gorana Dragića, ki je malo pred tem izkoristil pogodbeno možnost ter po slabši in z zdravstvenimi težavami prepredeni sezoni izkoristil pogodbeno možnost. Ni se želel podati na trg, temveč se je odločil za dodatno sezono v Miamiju, ki naj bi mu pred davčnim kleščenjem prinesla dobrih 19 milijonov evrov. Je Riley govoril s figo v žepu?

(Pre)drag, a ostaja. Do nadaljnjega.

Že ob odprtju košarkarske tržnice so dali pri Miamiju jasno vedeti, da najbolj izkušeni slovenski košarkar v ligi NBA še zdaleč ni zaščiten. Prav nasprotno, visoka pogodba naj bi bila celo kamen spotike, zato se je Dragić pojavljal v več kombinacijah v trgovanju klubov. V noči na ponedeljek se je za nekaj ur zdelo celo, da utegne pristati v Dallasu, kjer bi njegov soigralec postal Luka Dončić. Ta možnost je hitro padla v vodo. Vroče pa je bilo na Floridi tudi v noči na torek, ko je Miami Heat okrepil Jimmy Butler, poslovil pa se je Hassan Whiteside. Prav slednjega so se v Miamiju želeli znebiti že lep čas. Dragić torej ostaja. Zadaj. Do nadaljnjega.

Selitev ni izključena. Tudi k LA Lakers?

Čeprav bo Whiteside novega delodajalca stal več kot 27 milijonov evrov, dobri poznavalci ameriške košarkarske tržnice in novinarski analitiki trdijo, da so za Dragića izhodna vrata še vedno odprta. Če se bo ponudila ugodna možnost, naj bi pri Miamiju častnemu kapetanu slovenske reprezentance poiskali novo delovno okolje. Največkrat omenjana možnost je zdaj tudi najbolj zvezdniška – Los Angeles Lakers. Nekdanji prvaki bodo sicer v naslednji sezoni za zvezdniški mega tandem LeBron James – Anthony Davis odšteli kar 64 milijonov ameriških dolarjev, zaradi česar je kalifornijski manevrski prostor nekoliko omejen. A del ekipe v nastanku bi, poleg dvojca Kyle Kuzma in Troy Daniels, lahko postal prav Goran Dragić.

Danes tukaj, jutri drugje

O prepihu, ki je značilen za ligo NBA, kjer lahko klubi skorajda povsem prosto trgujejo s košarkarji, slednji pa v zameno vselej upravičeni do dogovorjenih zneskov, je na pogovornem večeru Gogi talk razmišljal tudi Dragić. "Nisem Kobe Bryant, ki je imel takšno moč, da ga klub proti njegovi volji ni mogel poslati drugam. S tem se nočem obremenjevati. Ta misel je bolj moteča za družino. Sam pa sem se sprijaznil, da je to pač del tega posla. Jutri te lahko pokličejo in rečejo: 'Odhajaš.' Nato si že na letalu in na zdravniškem pregledu, drugi pa poskrbijo za selitev tvojih stvari. Dobra stvar pa je, da ti liga zagotavlja pogodbo," je dejal. Vseeno gre verjeti, da njegov spanec te dni ni povsem počitniško miren.

Vsi čakajo, kaj bo storil Kawhi Leonard?

Zdi se, da bo usoda ljubljanskega organizatorja igre, ki bi s selitvijo v Kalifornijo prišel v okolje za najvišje cilje, odvisna tudi od odločitve še zadnje velike "ribe" na letošnji tržnici. To pa je najkoristnejši košarkar finala lige Kawhi Leonard. Potem ko je do naslova prvaka popeljal tako San Antonio kot nedavno še Toronto, je 28-letni zvezdnik zavrnil pogodbeno možnost za dodatno sezono v Kanadi. Ta bi mu sicer prinesla več kot 20 milijonov dolarjev. Zaveda se namreč, da je njegova tržna vrednost še precej večja. Zdaj je prost igralec. Med tistimi, ki se ogrevajo zanj, pa sta prav oba kluba iz Los Angelesa. Tako Clippers kot tudi Lakers.