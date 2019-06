Trifunović na poletni ligi NBA: slovenski selektor se je odzval vabilu Dallasa

Moštvo slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića Dallas Mavericks je selektorja slovenske reprezentance Radovana Trifunovića povabilo k sodelovanju na letošnji poletni ligi NBA v Las Vegasu. Trifunović se je vabilu odzval in bo 30. junija odpotoval čez veliko lužo, so danes potrdili pri Košarkarski zvezi Slovenije.

Kot je zapisano na spletnih straneh krovne slovenske organizacije za košarko KZS, sta reprezentančni direktor Matej Likar in selektor slovenske reprezentance Rado Trifunović marca letos med delovnim obiskom v Združenih državah Amerike obiskala tako vodstvo Dallas Mavericks kot Miami Heat.

Poleg srečanja s slovenskima košarkarjema Luko Dončićem in Goranom Dragićem je dvojec navezal stike tudi z vodstvom Dallasa, ki je Trifunoviću ponudilo priložnost, da z ekipo trenerjev sodeluje na letošnji poletni ligi severnoameriške košarkarske lige NBA.

Trifunović bo tako 30. junija odpotoval v Dallas, kjer se bo najprej srečal z ekipo, nato pa bodo skupaj odpotovali še v Las Vegas, kjer bo od 5. do 15. julija letošnja poletna liga, na kateri pred morebitno preizkušnjo v najmočnejši klubski košarkarski ligi na svetu dobijo priložnost obetavni in mladi na svetovni sceni še neuveljavljeni košarkarji.

Na poletno ligo ga je povabil Rick Carlisle

"Na letošnjem obisku Luke v Dallasu sva z Matejem Likarjem vzpostavila dober odnos z vodstvom kluba in strokovnim štabom. Na poletno ligo me je povabil glavni trener Dallasa Rick Carlisle in seveda sem se z velikim zadovoljstvom odzval. Zelo se veselim sodelovanja s trenerji in mladimi igralci, kakor tudi nabiranja novih košarkarskih izkušenj na poletni ligi NBA," je za spletno stran KZS povedal Rado Trifunović.

Dallas je povabil selektorja slovenske reprezentance, da z ekipo trenerjev sodeluje v Las Vegasu na letošnji poletni ligi NBA. Dallas se bo v Las Vegasu pomeril z Brooklynom, Houstonom, Sacramentom in s člansko reprezentanco Hrvaške.

