Lažni alarm pri Goranu Dragiću in njegovo združitvijo z Dončićem

V središču pozornosti nočnega dogajanja onstran Atlantika je bil košarkar Jimmy Butler, ki je nazadnje igral za Philadelphio 76ers. Nanj so vrgli lovke pri Miami Heat, a so na Floridi potrebovali prostor za njegovo plačo, saj naj bi mu za naslednja štiri leta ponudili maksimalno plačo.

V igri za odhod se je pojavilo ime Gorana Dragića. Kapetana zlate slovenske reprezentance so celo povezovali z Dallas Mavericks, kar bi pomenilo, da bi skupaj z Luko Dončićem združila moči tudi na klubski sceni.

A je ta posel na koncu padel v vodo, čeprav so mnogi že trdili, da bo Ljubljančan v prihodnji sezoni del zasedbe Mavericks. Kot pišejo v ZDA, naj bi pri Dallasu želeli imeti finančni prostor za zvenečo orekpitev.

Priznani novinar Marc Stein je nato ovrgel, da Dragić odhaja v Dallas, zato pa dodal, da naj bi k Dončiću potovala center Kelly Olynyk in Derrick Jones, ki naj bi bila udeležena pri menjavi treh ekip. V Philadephio naj bi tako potoval Josh Richardson, je zapisal še drugi priznani novinar Adrian Wojnarowski.

The Mavericks maintain they agreed to join the Jimmy Butler sign-and-trade under the belief they were getting Kelly Olynyk and Derrick Jones Jr., league sources say. The Heat reportedly do not want to surrender Jones and say they must trade Goran Dragic to make the cap math work