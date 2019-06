Življenjska poteza, da je šel mladi Slovenec v Real Madrid #video

Slavko Duščak je oče petih otrok. Čeprav je bil nekdaj košarkar, ni nobenega potiskal v košarko. Vsak je izbral tisto, kar je želel, poudarja. Šele najmlajša sta se resneje lotila športa, v katerem je preživel večji del življenja. Od peterice največ pozornosti vzbuja Dan. Pod svoje okrilje ga je namreč leta 2017 vzel Real Madrid, ki se je po Luki Dončiću zapičil v slovenske košarkarje, saj sta v španski prestolnici tudi Žiga Samar in Urban Klavžar. Slavko je poudaril, kako dobra je Realova šola in kako je v Madridu za njegovega sina vse poskrbljeno. Nekdanji slovenski reprezentant je zdaj pomočnik v ženski izbrani vrsti, ki jo od četrtka čaka nastop na drugem evropskem prvenstvu.

Ali so reprezentančne priprave za evropsko prvenstvo uspele?

Punce so bile zelo pridne. Pričakovano so bile zagnane od prvega dne naprej. Tudi vzdušje v ekipi, štabu in delegaciji je fenomenalno. Če se izrazim z oceno: +10.

Ali bo to prvenstvo drugačno kot tisto izpred dveh let, ko so dekleta debitirala na največjih tekmovanjih?

Zagotovo bo lažje, ker vemo, kaj nas čaka. Prav tako smo ubrali nekoliko drugačen pristop. Vemo, kam smo šli. V Nišu nas lahko že ena zmaga popelje naprej v izločilne boje.

Slavko Duščak je bil pomočnik selektorja že na evropskem prvenstvu pred dvema letoma. Foto: Vid Ponikvar

Pričakujete veliko slovenskih navijačev?

Upam, da jih bo v čim več. Da bo Niš v teh dneh slovenski. Če se bo zgodila še selitev v Beograd, pa tako ali tako vemo, da je glavno mesto Srbije prava destinacija za Slovence. Veliko hodijo tja za novo leto in podobno.

Kaj pričakujete na evropskem prvenstvu?

V naših rokah je, da dobro odigramo tekme. Če jih bomo, potem bomo tudi naredili velik posel. Da bi ocenjeval, kam bi lahko prišli, tega ne bi. Osredotočimo se nase, na svojo igro. To je najbolj pomembno.

Slovenke in EuroBasket Slovenska košarkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu tekme skupinskega dela odigrala v Nišu. V četrtek ob 16. uri bo nasproti stala Madžarska, dan pozneje ob isti uri Turčija, v nedeljo pa še Italija (18.30). Iz skupine neposredno v četrtfinale potuje prvouvrščena ekipa. Reprezentance, ki bodo osvojile drugo ali tretje mesto, bodo morale odigrali še dvoboj repasaža za vstop med osem najboljših. Tekme izločilnega dela bodo dekleta odigrala v Beogradu.

Kaj pomeni biti osredotočen, zelo dobro veste, saj imate kar pet otrok. So vsi v športu?

Starejši Klemen (25 let) igra futsal za Dobovec, Manca je šla v dizajn, tretji Nejc igra malce rekreativno nogomet. Igra za Mengo iz Mengša. Dan je v košarki, Ana (13 let) pa prav tako.

Najstarejši sin Klemen igra mali nogomet. Foto: Osebni arhiv

Starejša fanta nista šla v vaš šport. Kako to, da ju je nogomet bolj pritegnil?

Vsi otroci so sami izbrali, kar so želeli. Vse je bilo spontano. Starejša sta v nogometu, ker smo imeli v Laščah šolo nogometa. Ko sta se zadnja dva rodila, sem imel svojo šolo košarke in sta jo sama potem izbrala. Nisem pa nobenemu rekel, kam mora iti. Vse smo peljali, kamor so hoteli.

Taksi služba torej.

Prejšnji sharan, ki smo ga imeli, je imel kar 500 tisoč kilometrov. Samo še molil sem, da bo kam pripeljal (smeh, op. a.).

Dan Duščak je že od leta 2017 pri Real Madridu. Foto: KZS

Največ pozornosti je namenjene Danu, ki je pri Real Madridu. Kako je zanj poskrbljeno?

Mislim, da smo naredili potezo življenja, da je šel v ta klub. Zanj je to fenomenalna izkušnja. Pogoji, jezik, šola … Kar vidiš, je težko opisati. Maksimalno skrbijo zanj.

So potrkali na vrata in rekli, da bi ga radi imeli v svoji sredini?

Na nekem turnirju so ga opazili, vzpostavili stik in smo šli pogledat. Najprej sva šla za en teden na treninge, odigral pa je tudi turnir.

Ali ste se kaj posvetovali z Dončićevo družino?

Ne, nič. To je povsem drugačna zgodba. Težko je karkoli primerjati. Vemo, kje je Luka, in vemo, kje so nekateri naši.

Ali Dan prav zaradi Luka čuti kaj dodatnega pritiska, da mora biti tudi on super na parketu?

Ne, popolnoma nič. Njihova mentaliteta je povsem drugačna. Gledajo na to, koliko bo lahko posameznik dal. Povsem sproščeno je. Stvari se lotevajo s pozitivnim pristopom. Četudi so napake, jih servirajo na pozitiven način. Oni pravijo kraljevski pristop.

2002-born Real Madrid prospect Dan Duscak with the beautiful left-handed behind-the-back pass during the weekend: pic.twitter.com/uurJPnTXYz — Rafael Zamorano (@rafazdiaz) February 6, 2018

Koliko časa je še pod okriljem Reala?

Še eno leto bo ostal v Madridu. Zadnje leto je pri Real Madridu. Nato, ko bo dopolnil 18 let, se bodo odločili, ali ga bodo podpisali za prvo člansko ekipo ali kako drugače. Ni pa nobenega pritiska. Vedno pravim, da je že naredil petkrat več, kot sem jaz v karieri. Iti nekam s temi leti … Dokler ne vidiš, težko komentiraš. Domotožje je bilo sicer na začetku. Vsi imajo krizo, vendar je mogoče s pogovorom veliko urediti. Tudi v Madridu se temu veliko posvečajo. Zanj je odlično poskrbljeno.