Zaradi Westbrooka je obrv dvignil tudi Dragić

James Harden, Kevin Durant in Russell Westbrook. Pred leti so tvorili udaren tercet moštva Oklahoma City Thunder. Prvi se je že leta 2012 preselil v Houston. Drugi je štiri leta pozneje oblekel zvezdniški dres GS Warriors, pred dnevi pa je okrepil Brooklyn. Vse kaže, da bo Oklahomo zdaj zapustil še tretji član zvezdniške triperesne deteljice. Po odhodu omenjenih košarkarjev mu je sicer družbo v klubskem zvezdniškem dvojcu delal Paul George. Ta se je, podobno kot MVP finala Kawhi Leonard, v letošnjem vročem prestopnem juliju preselil k LA Clippers. Kaj pa Westbrook?

Le še vprašanje časa

Tako klub kot košarkar naj bi bila naklonjena koncu kar enajstletnega sodelovanja. Westbrook je na izhodnih vratih. Precej širši pa je nabor potencialnih novih okolij. Zanj naj bi vrata odprli pri kar petih klubih. To so New York Knicks, Houston Rockets, Charlotte Hornets, Detroit Pistons in Miami Heat. Zadnje je v tem prestopnem roku že okrepil Jimmy Butler. Prihod še enega velikega zvezdnika, za katerega bi bilo treba v prihodnji sezoni odšteti dobrih 38 milijonov ameriških dolarjev, v prihodnjih dveh letih pa še krepko več. To pomeni novo trgovanje in pripravo proračunskega prostora.

Foto: Getty Images

Dragić v čakalnici

Če bi Westrbook na koncu res pristal v Miamiju, bi s tem znova omajal status Gorana Dragića. Ta je izkoristil igralčevo možnost in izbral dodatno sezono veljavne pogodbe, kar bo Miami stalo dobrih 19 milijonov ameriških dolarjev, zato se je Ljubljančan v zadnjem obdobju večkrat znašel v kombinacijah za morebitno kupčijo in selitev v drugo okolje. Z eno nogo je bil že v Dallasu, povezovali pa so ga tudi z LA Lakers in Philadelphio. V čakalnici je tudi tokrat, pri čemer pa v primeru Westbrookovega prihoda še zdaleč ni nujno, da bi Gogi odšel v Oklahomo, saj je mogoč trikotniški posel treh klubov.