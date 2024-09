Izbrisati spomin na lansko katastrofo

Ena zmaga in 17 porazov je izkupiček, ki ga je v lanski sezoni Eurocupa zabeležila Cedevita Olimpija. Izplen, ki bi ga v Stožicah zagotovo najraje izbrisali iz statistike. Ob tem je jasna želja, da se tovrstna evropska sezona ne bo več ponovila, in s takšno miselnostjo zmaji pod vodstvom novega trenerja Zvezdana Mitrovića vstopajo v Eurocup. Danes jih ob 18. uri čaka gostovanje pri Cluju-Napoci, ob čemer bodo poskušali popraviti vtis, ki so ga pustili v drugem polčasu nedeljskega srečanja z FMP v prvem krogu lige Aba, ko so ob koncu povsem popustili in zabeležili prvi poraz.

Povsem prenovljena zasedba slovenskih prvakov, v kateri so od lanske sezone ostali le Jaka Blažič, DJ Stewart, Rok Radovič in Gregor Glas, bo v Romuniji nastopila brez Žige Daneua, ki je grdo padel na nedeljski tekmi regionalne lige, a jo je na srečo odnesel brez poškodb, prav tako bo dlje zaradi bolezni manjkal Lovro Gnjidić.

Zvezdan Mitrović bo Olimpijo prvič vodil še v evropskem pokalu. Foto: www.alesfevzer.com

"Ekipe v obeh skupinah so zagotovo na višji ravni kot v prejšnji sezoni. Spremljali bomo lahko ekipo, ki je v tekmovanje prišla iz Evrolige, in pod drugi strani tudi ekipe, ki so močno dvignile svoje proračune. V naši skupini najdemo dozdajšnjo evroligašico Valencio, naše prihodnje tekmece Cluj, finalista iz prejšnje sezone Bourg, močni Hapoel, a ne želim naštevati vsake ekipe posebej. Mišljenje vseh, ne le moje, je, da je Eurocup v novi sezoni precej močnejši, kot v prejšnji. Naš glavni cilj je boj za mesto v končnici in naj bo motiv igralcem, da igrajo čim bolje in čim bolj kakovostno, saj proti nobenemu tekmecu v skupini nismo super favoriti. Igrati moramo dobro, ekipno. Med pripravami smo imeli dobra in slaba obdobja, sestava ekipe pa je dolgotrajen proces," je pred začetkom sezone povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

Svoje misli je usmeril tudi proti tekmi v Cluju-Napoci. "Cluj je resna ekipa, klub, v katerem je že Duško Vujošević postavil določene osnove, zdajšnji trener pa je z moštvom že dolgo. Iz sezone v sezono dviguje svoj proračun, igralcem iz prejšnje sezone pa so na določenih igralnih položajih dodali kakovostne igralce. Prvič v karieri bom igral proti našim sredinim tekmecem, zagotovo pa govorimo o resnem projektu, ki vsako sezono napreduje. Poskušali se bomo maksimalno pripraviti na tekmo, zagotovo pa mesto favorita pred sredino tekmo pripada našim tekmecem."

Cedevita Olimpija je za uvod v sezono v superpokalu nadigrala Krko. Foto: www.alesfevzer.com

Lani izpadli v četrtfinalu

Romunski klub je v prejšnji sezoni Eurocupa prišel vse do četrtfinala, kjer so ga iz boja za najvišja mesta izločili London Lions. Pred začetkom sezone 2024/25 so se pri Cluju okrepili z Deshawnom Stephensom, povratnikom v evropski pokal, starim znancem ljubljanskega občinstva Sasujem Salinom, organizatorjem igre Zavierjem Simpsonom, ki je prejšnjo sezono igral v G-League in ligi NBA, najkoristnejšim igralcem izraelskega državnega prvenstva v sezoni 2022/23 Zachom Hankinsom ter prvakom evropskega pokala iz leta 2022 z Virtusom Kevinom Herveyem. V klubu so ostali DJ Seeley, Mareks Mejeris, Karel Guzman in Patrick Richard.

Kapetan ekipe je tudi letos Jaka Blažič. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Pred nami je zahteven razpored tekem. Najpomembnejše je, da smo pripravljeni in da na vsako tekmo vstopimo pogumno, kot smo zaigrali tudi na turnirju v Tivoliju, kjer so nam nasproti stali evroligaši. Motivirani smo, da prikažemo čim boljšo predstavo. Razpored tekem nam na začetku sezone morda ni najbolj naklonjen, a to na koncu ni nikoli pomembno, saj lahko v sezono vstopiš slabše ter se nato med sezono dvigneš in obratno," je še dodal Mitrović. Cedevita Olimpija je sicer od 32 tekem v zadnjih dveh sezonah dobila le štiri. Lani zgolj eno, in to po nizu 20 porazov oziroma skoraj letu brez zmage.

Cedevita Olimpija in Cluj sta si nasproti že stala v rednem delu tekmovalne sezone 2022/23 in obe zmagi so takrat zabeležili košarkarji romunske ekipe. "Cluj je zelo dobra ekipa. Naši tekmeci so svojo zasedbo nekoliko prenovili z nekaterimi igralci. Pričakujem, da bomo vseh 40 minut dali vse od sebe in pokazali drugačen obraz, kot na preizkušnji z FMP. Moramo biti bolj agresivni, osredotočeni. Pričakujem dobro tekmo, na kateri bomo dali vse od sebe. Upamo, da bo rezultat na koncu tekme v našo korist," je misli pred prvo tekmo strnil Brynton Lemar.

Preberite še: