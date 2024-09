Eurocup, 1. krog:

Sreda, 25. september:

Cedevita Olimpija je prvo tekmo v novi evropski sezoni otvorila s prvim košem, a nato so pobudo prevzeli domači, ki so vodili vse do konca prve četrtine. Oranžni zmaji nikoli niso dovolili, da bi se Cluj-Napoca odlepila na več kot +8, rezultat ob koncu prvega dela pa je bil 24:19 za Romune.

Kmalu v uvodu druge četrtine so Ljubljančani domače tudi ujela in prešla v vodstvo. Razlika se je dolgo časa gibala med dvema in štirimi točkami prednosti, ob odličnem zaključku pa so se, z delnim izidom 9:3, v garderobe podali s prednostjo 46:38.

V tretji četrtini je zasedba Zvezdana Mitrovića dolgo držala prednost, nato pa so jo domači ujeli in celo povedli. A sledil je nov odgovor zmajev, ki so se v zadnjo četrtino podali s prednostjo 71:66.

V zadnjem delu je sledila hitra vrnitev Cluja, ki je kmalu tudi povedel in Ljubljančanom ušel na +7. Zmaji so se še enkrat vrnili, nato pa je sledil izenačen boj skorajda vse do konca. Končnica je spet pripadla Cedeviti Olimpiji, ki se v domovino tako vrača s prvim kompletom točk.

Pri zmajih je Devin Robinson zabeležil 20 točk, dve manj je dodal Brynton Lemar. Pri domačih sta se Zavier Simpson in Adam Mokoka ustavila pri 16.

Zvezdan Mitrović je z varovanci zabeležil prvo evropsko zmago. Foto: Tine Ružič/Cedevita Olimpija

Cilj pred sezono je popraviti vtis iz pretekle

V rednem delu sezone sodeluje 20 ekip, razdeljene so v dve skupini. Do začetka februarja bo vsaka odigrala po 18 tekem in prvih šest moštev bo napredovalo v končnico. Najboljši iz vsake skupine se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, preostalih osem pa bo igralo za še štiri prosta mesta.

V skupini A so izraelski Hapoel Tel Aviv, španska Gran Canaria in Joventut Badalona, nemški Ulm, črnogorska Budućnost Podgorica, turška Bešiktaš in Bahcesehir Istanbul, litovski Vilnius, italijanski Trento ter poljski Sopot.

Cedevita Olimpija igra v skupini B z Valencio, štirikratno prvakinjo evropskega pokala, finalistom zadnje sezone Bourg en Bresseom, Hamburgom, Arisom, Hapoelom iz Jeruzalema, Ankaro, italijansko Umano Reyer iz Benetk, litovskim Panevežysom in romunskim Clujem-Napoco.

Cilj ekipe v evropskem pokalu je izboljšati bledi vtis, ki ga je klub pustil v zadnjih sezonah. Cedevita Olimpija je od 32 tekem v zadnjih dveh sezonah dobila le štiri. Lani zgolj eno, in to po nizu 20 porazov oziroma skoraj enem letu brez zmage.

